Американский иллюстратор «одел» Санта-Клауса в вещи Vetements, Gucci и Louis Vuitton X Supreme
Американский художник Лиланд Фостер выпустил праздничную серию иллюстраций: на них Санта-Клаус делает селфи в вещах из самых популярных мужских коллекций уходящего года. На рождественской «олдушке» можно увидеть розовый костюм Gucci, шарф болельщика с показа Vetements, поясную сумку Louis Vuitton X Supreme, брендированный палантин Balenciaga, джинсовый костюм Calvin Klein и культовый пояс-скотч от Raf Simons.
Рисунки сделаны в рамках спецпроекта Фостера для Alvanon: таким способом консалнтинг-платформа хочет привлечь внимание к мужской аудитории «нестандартных» размеров и возраста.
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