Американский иллюстратор «одел» Санта-Клауса в вещи Vetements, Gucci и Louis Vuitton X Supreme

Американский художник Лиланд Фостер выпустил праздничную серию иллюстраций: на них Санта-Клаус делает селфи в вещах из самых популярных мужских коллекций уходящего года. На рождественской «олдушке» можно увидеть розовый костюм Gucci, шарф болельщика с показа Vetements, поясную сумку Louis Vuitton X Supreme, брендированный палантин Balenciaga, джинсовый костюм Calvin Klein и культовый пояс-скотч от Raf Simons.