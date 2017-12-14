Владельцы «Мыльной белки», «Отдела» и «Перемены» открывают новый магазин уличной одежды

Крупнейшие в Петербурге дистрибьюторы российских и зарубежных аутдор-брендов «Отдел», «Мыльная белка» и «Перемена», придуманные Мариной Колбаковой и Алексеем Пушиным, открывают еще одну точку. Otdel Island, как и магазин «Отдел», будет рассчитан на мужскую половину аудитории и развесит на своих рейлах вещи Champion, HUF, Stussy, The North Face, Thrasher, «Спутник 1985», E404, NarvskayaDostava и «Абсурд».