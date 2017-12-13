Будни итальянской домохозяйки (а еще студента, садовника и богемы) в лукбуке новой коллекции Gucci

Среди 82 луков были как знакомые с прошлых шоу вещи, так и обреченные на солд-аут новинки. К первым относятся аляповатые бомберы, куртки «бохо», жакеты с тиграми на карманах, «бабушкины» кардиганы, пальто с кейпом и футболки с ошибочными названиями бренда. Ко вторым — бейсболки из коллаборации с New York Yankees, бюстгальтеры из ювелирной проволоки, арт-шляпы не хуже чем у Филиппа Трейси, «тяжелые» спортивные ботинки, гетры, надетые на колготки с глиттером, и сумки, в которые поместятся (в лучшем случае) телефон и помада