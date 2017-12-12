Бренды продолжают приглашать для съемок кампейнов режиссеров полного метра: Jil Sander запустил сериал Paused By, который для него готовит трехкратный номинант на «Оскар», обладатель «Золотой пальмовой ветви» и автор драмы «Небо над Берлином» 72-летней Вим Вендерс. Сегодня на Youtube-канале марки появился первый эпизод: в нем молодой парень стоит у окна и следит за девушкой, выходящей из метро Rosa-Luxemburg-Platz. В это время к нему в квартиру, словно на подиум, выходит рыжеволосая модель, сбрасывающая с себя архитектурное пальто с подкладкой из сетки. Что будет в следующей серии, и присоединятся ли к девушке другие ультрамодные прохожие, узнаем в следующих промо-роликах (всего в проекте запланировано пять серий).