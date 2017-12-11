В магазинах Converse началась предновогодняя распродажа

Теперь культовые «конверсы» можно купить со скидкой до 50% — все фирменные магазины в России объявили предновогодний сейл. На него выставлены классические модели One Star и Chuck Tailor All Star, а также металлизированные, «грязные», кожаные и утепленные кеды из недавних коллекций.