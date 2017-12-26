Стало известно, когда Victoria's Secret откроет магазин в Петербурге

Кружевные комплекты, которые демонстрируют самые сексуальные женщины мира — Ирина Шейк, Алессандро Амбросио, Адриана Лима, Кэндис Свейнпол, Тейлор Хилл, Жозефин Скривер и Жасмин Тукс, расположатся на розовых витринах вместе с другой продукцией марки — одеждой для сна, кремами для тела и парфюмерией. Раньше все это можно было купить только в небольшом duty-free-корнере в аэропорту «Пулково».