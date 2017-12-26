Стало известно, когда Victoria's Secret откроет магазин в Петербурге
На месте магазина Gap в ТРЦ «Галерея» несколько месяцев висит анонс открытия бутика Victoria's Secret, но поклонницы самого красивого (и демократичного) в мире белья уже устали ждать начала продаж. Представители бренда в России сообщили, что ждать осталось совсем недолго — первая ангельская мекка откроется в Петербурге 22 февраля.
Кружевные комплекты, которые демонстрируют самые сексуальные женщины мира — Ирина Шейк, Алессандро Амбросио, Адриана Лима, Кэндис Свейнпол, Тейлор Хилл, Жозефин Скривер и Жасмин Тукс, расположатся на розовых витринах вместе с другой продукцией марки — одеждой для сна, кремами для тела и парфюмерией. Раньше все это можно было купить только в небольшом duty-free-корнере в аэропорту «Пулково».
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