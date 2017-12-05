В Петербурге откроется флагманский магазин New Balance и Timberland
Здание по адресу Невский проспект, 29 площадью 400 кв. метров обретет хозяина: группа компаний «ДжамильКо», занимающаяся дистрибуцией брендов повседневной одежды, открывает там магазины New Balance и Timberland. В нем разместятся последние релизы кроссовок и нубуковых ботинок — открытие планируется в начале 2018 года.
Напомним, New Balance с 1906 года производит спортивную обувь и является основным конкурентом Nike, Adidas и Puma. Timberland был основан в 1952 году и делает одежду и хитовые желтые «тимбы», которые подходят и к дутой куртке, и к шубе из песца.
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