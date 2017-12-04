Шапки-бахилы и свитеры с булавками — Balenciaga выпустил первую детскую коллекцию

Balenciaga все дальше и дальше от своих истоков — аристократичных платьев, квадратных пальто и замысловатой вышивки. После сумки IKEA, леопардовой шубы, кислотных колготок и образа «примерного семьянина» бренд выпустил первую детскую коллекцию, предложив малышам носить шапки-бахилы, свитеры с булавками и яркие дождевики. В коллекцию, которую мы уже частично видели на мужском показе Демны Гвасалия (но не верили, что она выйдет в полном объеме), также вошли свитшоты «Think Big», монохромные треники, фирменное синее худи, футболка «Dream’18» и пары разных кроссовок, чтобы теперь не путаться в и без того сложном процессе сбора на улицу.