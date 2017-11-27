Швейные машинки, сундуки и бархатные накидки в новой коллекции Larissa Pogoretskaya
Семейный бренд Погорецких — Ларисы и ее дочери Александры — в очередной раз показал, как интеллигентно (по-петербургски) носить тотал-блэк. В новой коллекции дизайнеры замешали дубленки и шифоновые юбки, свободные платья-пальто и шапки синхронисток, жакеты со шлейфом и легкие брюки, бархатные накидки и хомуты из нарочито-мятой ткани. Средством стайлинга образов стали оптические очки, ренессансные воротники-стойки и тенденциозные туфли-дерби, но мы влюбились в серию сумок, замаскированных под музыкальные инструменты, швейные машинки и винтажные сундуки.
Все женские, мужские и детские вещи можно купить в шоу-руме Larissa Pogoretskaya на Декабристов, 60. Их стоимость — от 250 (за брюки) до 2000 (за дубленки и платья) евро.
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