В Петербурге сделали коллекцию футболок для помощи приюту бездомных животных

Амбассадор бренда Ulyana Sergeenko и владелица магазина Meowshka Vintage Лида Метельская выпустила серию футболок с изображением любимых кошек. Рисованные копии домашних Мяушки, Буси и Беляша призваны помочь бездомным животным. 20% от продажи оверсайз-маек, которые идеально сидят с высокими джинсами и юбкой А-силуэта, пойдут на счет Центрального приюта кошек в Петербурге.