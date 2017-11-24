В Петербурге сделали коллекцию футболок для помощи приюту бездомных животных
Амбассадор бренда Ulyana Sergeenko и владелица магазина Meowshka Vintage Лида Метельская выпустила серию футболок с изображением любимых кошек. Рисованные копии домашних Мяушки, Буси и Беляша призваны помочь бездомным животным. 20% от продажи оверсайз-маек, которые идеально сидят с высокими джинсами и юбкой А-силуэта, пойдут на счет Центрального приюта кошек в Петербурге.
Чтобы принять участие в акции, необходимо сделать заказ в Instagram @meowshka_vintage. Стоимость одной футболки составляет 5000 рублей.
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