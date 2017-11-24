Ботильоны из потертой кожи и босоножки с нашивками-какаду — Rendez-Vous представил новые коллекции

Компания Rendez-Vous представила весенне-летние коллекции обуви от Marc Jacobs, Kenzo, Calvin Klein, Isabel Marant, Loriblu, See by Chloe, Casadei, Officine Creative и Michael Kors. В них — полусапожки из металлизированной кожи, туфли с тропическим принтом, полупрозрачные мыльницы для пляжа, состаренные ботильоны и босоножки с нашивкой-какаду.