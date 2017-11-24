Ботильоны из потертой кожи и босоножки с нашивками-какаду — Rendez-Vous представил новые коллекции
Компания Rendez-Vous представила весенне-летние коллекции обуви от Marc Jacobs, Kenzo, Calvin Klein, Isabel Marant, Loriblu, See by Chloe, Casadei, Officine Creative и Michael Kors. В них — полусапожки из металлизированной кожи, туфли с тропическим принтом, полупрозрачные мыльницы для пляжа, состаренные ботильоны и босоножки с нашивкой-какаду.
Как объяснили представители Rendez-Vous, в следующем году на полках магазинов появится обувь Philipp Plein, Flamingos, Minorquines, Bocage, Verdura, Avril Gau, David Beauciel, Violet Tomas, Maison Ernest, Accessoire Diffusion и нишевой оригинальной марки Maison Ernest, которую любит и носит Кейт Мосс.
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