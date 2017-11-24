«Порт Севкабель» объединит 200 дизайнеров со всей России для новогодней ярмарки

Очередная «Интеллигентная барахолка», уже ставшая своеобразным брендом, пройдет в исторической части завода «Севкабель» на Васильевском острове. В одном из помещений нового креативного пространства развернется масштабная новогодняя ярмарка, где соберутся 200 дизайнеров из Петербурга, Москвы, Омска, Самары, Минска и Евпатории. В качестве праздничных подарков себе и близким можно будет купить кожаные сумки Elephant, деревянные предметы интерьера Ansem Store, необычные духи Demeter (c запахом ели, камина, картины Модильяни и бумаги), береты от Makish Store, винтажную одежду от «Невесты рыбака», украшения из грампластинок от Светланы Барсуковой и алюминиевые браслеты от «Просто забей».