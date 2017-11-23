«Черная пятница»: гид по главным распродажам Петербурга
В эту пятницу пройдет всемирная акция Black Friday, на которой магазины устроят межсезонную распродажу одежды, обуви и аксессуаров. У некоторых брендов скидки доходят до 30% — рассказываем, где стоит занимать очередь заранее, чтобы избежать драки из-за покупок.
Au Pont Rouge
Универмаг «У Красного моста» — один из немногих ритейлеров Петербурга, принявших участие в тотальной распродаже. Сейл там идет почти целую неделю, предлагая купить вещи люксовых марок за символическую тысячу рублей. Главное условие в том, что это должен быть второй, меньший по стоимости, товар в чеке — например, ботильоны Off-White, клатч Alexander Wang или обернутые скотчем ботинки MM6 Maison Margiela.
Полные условия акции: aupontrouge.ru/ru/black1000
Универмаг «Московский»
Вангуем: больше всего шопоголиков соберется в универмаге на Московском проспекте, который объявил скидки в 20% на весь ассортимент женской, мужской, детской одежды, а также предметы декора, бизнес-подарки, посуду и текстиль. Сумка от Furla, меховое пальто от Maison N20 или платье с триколором из недавно открывшегося корнера Tommy Hilfiger станут хорошей и небольшой инвестицией в гардероб или подарок к грядущим новогодним праздникам.
Межсезонная распродажа проходит с 24 по 26 ноября во всех залах, кроме «Галереи магазинов»
Tommy Hilfiger
В монобрендовых магазинах Tommy Hilfiger в Петербурге действуют скидки в 25%. Причем ради межсезонного сейла в ТК «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко» продлили рабочий день до двух часов ночи. Парки с меховой оторочкой, бланковые мужские брюки и рюкзак из коллаборации Tommy Hilfiger X Gigi Hadid потеряли в цене несколько тысяч рублей — чем не повод заглянуть в гости к одному из ведущих американских дизайнеров?
Сейл проходит с 24 по 26 ноября включительно
«Мыльная белка» и «Перемена»
В магазине женской одежды «Мыльная белка» получить скидку будет не так-то просто. Нужно выучить любое четверостишие про холод и зиму, рассказать его в «Этажах» (вставать на табуретку при этом необязательно) и получить 20%-минус на любое пальто, полусапожки или теплую шапку. А в «Перемене», которую владельцы «Мыльной белки» открыли летом на Новой Голландии, скидку дают всем, кто придет в магазин с коньками.
Скидки действуют 24 ноября
Very Concept Store
Цветную шубу P.A.R.O.S.H., велюровую сумку Rebecca Minkoff, джинсовую куртку Forte Couture и другие вещи, которые давно хотелось, с 24 по 26 ноября можно купить с 25% скидкой. Девушки с амбициями Ребекки Блумвуд уже выстроились у витрин Very Concept Store.
Подробная информация — в Instagram-аккаунте магазина
Levi’s
Самые большую выгоду предлагают магазины Levi’s, распродающие маст-хэвы из осенне-зимних коллекций и вневременные хиты. Цены на джинсы 501 Skinny, 721 High Rise Skinnny, 501 Taper Fit Jeans и куртку Trucker, которая в этом году празднует 50-летний юбилей, снижены на 30%. Чтобы не стоять в очереди, вещи можно заказать онлайн — промокод BF30 вам в помощь.
Скидка в магазинах действует по 26 ноября, на сайте — по 27 ноября
NNedre
В магазине дизайнера и лауреата нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Нелли Недре тоже развешены красные ценники: на всю черную одежду распространяется скидка в 30%, а некоторые вещи — например, кроп-топ, платье свободного кроя и комбинация оливкового оттенка — теперь стоят 500 и 1000 рублей.
«Crazy Sale» на Басковом переулке, 29 проходит с 24 по 26 ноября
TOUS
Испанский ювелирный дом TOUS распродает своих культовых «медведей» — кулонов в форме детской плюшевой игрушки. Подвески, браслеты, серьги и кольца, ценой от 3600 рублей, с 24 по 26 ноября будут стоить на 30% меньше. Вместе с покупкой в фирменном мешочке будет лежать скидочный купон на следующее приобретение с 1 по 15 декабря.
Сейл объявлен как в онлайн, так и в оффлайн-магазинах TOUS
Strellson
Кто сказал, что шопоголизмом страдают только женщины? В Strellson думают и о мужчинах, объявляя распродажу офисных костюмов, сорочек, красных стейтмент-носков и защищающих от снегогрязи курток.
Распродажа в ТРК «Радуга» и ТРК «Невский центр» проходит с 24 по 26 ноября включительно
Geox
Итальянский бренд Geox, который каждый сезон снабжает нас непромокаемыми ботинками, розовыми вездеходами и металлизированными эспадрильями, тоже участвует в Black Friday. Обувь с фирменной подошвой и запатентованной Geox-мембраной, которая помогает ноге «дышать» и препятствует попаданию влаги внутрь ботинка, а также верхняя одежда и аксессуары с 24 по 26 ноября теряют в цене несколько сотен и даже тысяч рублей.
Минус 25% в магазине Geox в ТРК «Радуга»
UNIQLO
И без того демократичные цены на «умные» вещи с технологиями Blocktech (предотвращает проникновение холодного воздуха) и Heattech (трансформирует влагу тела в тепло) UNIQLO режет почти вдвое. Так, мужские свитеры из кашемира теперь продаются за 5999 рублей вместо 7999 рублей, а женское пальто — 2999 рублей вместо 4999 рублей. В акции также участвует высокотехнологичное белье AIRism, которое позволяет коже дышать при занятии бегом, йогой или лыжным спортом.
Акция проходит с 24 по 26 ноября во всех магазинах UNIQLO в Петербурге
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