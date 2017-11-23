Универмаг «Московский»

Вангуем: больше всего шопоголиков соберется в универмаге на Московском проспекте, который объявил скидки в 20% на весь ассортимент женской, мужской, детской одежды, а также предметы декора, бизнес-подарки, посуду и текстиль. Сумка от Furla, меховое пальто от Maison N20 или платье с триколором из недавно открывшегося корнера Tommy Hilfiger станут хорошей и небольшой инвестицией в гардероб или подарок к грядущим новогодним праздникам.

Межсезонная распродажа проходит с 24 по 26 ноября во всех залах, кроме «Галереи магазинов»