Прозрачные платья, ковбойские шляпы и карусели в поле — Dior выпустил новый видео-кампейн

Пока все бренды активно готовятся к Новому Году и выпускают кампейны с серпантином, глиттером и подарками под елкой, Dior тоскует по лету и показывает, как хорошо ходить в легких платьях и плетеных шляпах. В новом ролике французской марки снялись Рут Белл и Грейс Хартцель: режиссер Кэсс Берд решил обойтись без амбассадора круизной коллекции — Дженнифер Лоуренс, которая ранее снялась для фото-кампании.