Прозрачные платья, ковбойские шляпы и карусели в поле — Dior выпустил новый видео-кампейн
Пока все бренды активно готовятся к Новому Году и выпускают кампейны с серпантином, глиттером и подарками под елкой, Dior тоскует по лету и показывает, как хорошо ходить в легких платьях и плетеных шляпах. В новом ролике французской марки снялись Рут Белл и Грейс Хартцель: режиссер Кэсс Берд решил обойтись без амбассадора круизной коллекции — Дженнифер Лоуренс, которая ранее снялась для фото-кампании.
Напомним, Dior показал resort-коллекцию в начале лета в Лос-Анджелесе. В нее вошли наряды с ручной вышивкой, кожаные сандалии, ковбойские шляпы, узорчатые платки, брендированные фенечки и небольшие разноцветные кисеты, которые уже продаются в бутиках бренда по всему миру.
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