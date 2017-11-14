Новое имя в дизайне: бренд Стаси Куренбиной POINTé

Дочь владелицы арт-отеля «Рахманинов» и коллекционера антиквариата Стася Куренбина дебютировала с первой коллекцией в 13 лет. Одежду под именным лейблом она показала на фестивале «Модный десант», а после уехала добирать навыки в лондонский институт Marangoni. Вернувшись с высшим образованием по специальности «фэшн-стайлинг», Стася сделала ребрендинг марки и подготовила новую серию одежды под названием POINTé. В нее вошли инфантильные кожаные плащи, деконструированные жакеты, укороченные брюки-бананы, монохромные оверсайз-рубашки, накидки из органзы и бирюзовые маскулинные комбезы.