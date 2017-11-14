Новое имя в дизайне: бренд Стаси Куренбиной POINTé
Дочь владелицы арт-отеля «Рахманинов» и коллекционера антиквариата Стася Куренбина дебютировала с первой коллекцией в 13 лет. Одежду под именным лейблом она показала на фестивале «Модный десант», а после уехала добирать навыки в лондонский институт Marangoni. Вернувшись с высшим образованием по специальности «фэшн-стайлинг», Стася сделала ребрендинг марки и подготовила новую серию одежды под названием POINTé. В нее вошли инфантильные кожаные плащи, деконструированные жакеты, укороченные брюки-бананы, монохромные оверсайз-рубашки, накидки из органзы и бирюзовые маскулинные комбезы.
Стася Куренбина
дизайнер POINTé
«Вещь POINTé дополняет образ и моментально делает его необычным и запоминающимся. О миссии бренда говорится в названии: его изделия – финальная точка любого вашего выхода. POINTé — это броский минимализм, воплощение замысла для единомышленников, а также баланс сложного дизайна, высокого качества и доступности».
Каждая вещь изготавливается после онлайн-заказа от одной до двух недель и доставляется в любую точку мира. Чтобы добиться правильной посадки одежды, она отшивается по индивидуальным измерениям (рост, объем груди, бедер и талии), указанным при заказе. Стоимость брюк, блуз, пальто и рубашек варьируется от 7000 до 23 000 рублей.
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