В Петербурге открылся флагман со скидками до 70% на итальянские бренды

На Московском проспекте, 161 открылся флагманский магазин компании «Кашемир и Шелк» — «Все сезоны КОМФОРТ». В нем продаются мужские и женские коллекции одежды, обуви и аксессуаров прошлых сезонов от итальянских марок Brunello Cucinelli, Missoni, Lorena Antoniazzi, Avant Toi и других. Скидки на теряющие актуальность вещи доходят до 70 %.

Напомним, компания «Кашемир и Шелк» была основана в России в 1997 году и со временем объединила вокруг себя бренды Brunello Cucinelli, Lamberto Losani, Fabiana Filippi, Maria Di Ripabianca, Anna Purna, Aida Barni. Первый магазин в Петербурге открылся в 2001 году на Большом Проспекте 29-а и предложил модникам города высококачественную теплую одежду для непредсказуемой погоды.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также