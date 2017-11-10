В Петербурге открылся флагман со скидками до 70% на итальянские бренды
На Московском проспекте, 161 открылся флагманский магазин компании «Кашемир и Шелк» — «Все сезоны КОМФОРТ». В нем продаются мужские и женские коллекции одежды, обуви и аксессуаров прошлых сезонов от итальянских марок Brunello Cucinelli, Missoni, Lorena Antoniazzi, Avant Toi и других. Скидки на теряющие актуальность вещи доходят до 70 %.
Напомним, компания «Кашемир и Шелк» была основана в России в 1997 году и со временем объединила вокруг себя бренды Brunello Cucinelli, Lamberto Losani, Fabiana Filippi, Maria Di Ripabianca, Anna Purna, Aida Barni. Первый магазин в Петербурге открылся в 2001 году на Большом Проспекте 29-а и предложил модникам города высококачественную теплую одежду для непредсказуемой погоды.
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