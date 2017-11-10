Напомним, компания «Кашемир и Шелк» была основана в России в 1997 году и со временем объединила вокруг себя бренды Brunello Cucinelli, Lamberto Losani, Fabiana Filippi, Maria Di Ripabianca, Anna Purna, Aida Barni. Первый магазин в Петербурге открылся в 2001 году на Большом Проспекте 29-а и предложил модникам города высококачественную теплую одежду для непредсказуемой погоды.