25 платьев, которые можно (и нужно) носить зимой

Мы уже рассказывали о том, как носить платья в холод (да-да, от них все же не стоит отказываться). А теперь нашли два десятка красивых и функциональных нарядов в городских магазинах — от 1999 до 243 800 рублей. 

  • M Missoni, 49 150 рублей (ДЛТ)

  • Akhmadullina Dreams, 9999 рублей (ТК «Невский центр»)

  • MaxMara Weekend, 38 950 рублей (Bosco)

  • Uniqlo U, 4999 рублей (UNIQLO) 

  • Alaia, 144 000 рублей (ДЛТ)

Сезонные коллекции поменялись местами — в весенне-летних появились шубы, тренчи и теплые свитеры, а в осенне-зимних — прозрачные юбки, блузы и платья из шифона. Дизайнеры стилизуют их так, что мы готовы носить легкие вещи даже в самый страшный мороз, а те, кто не обладает талантом к стайлингу, делает платья из джерси, флиса и шерсти. Самые классные базовые наряды мы отыскали в коллекции Uniqlo U — красные платья из мериносовой ткани, которая в 12 раз тоньше человеческого волоса, греют не хуже термобелья и вязаных кофт. А если сверху надеть пуховик-одеяло из той же линейки, то можно долго гулять по заснеженному Петербургу и фотографироваться, не боясь быть похожей на снеговика.

  • Louis Vuitton, 55 000 рублей (Louis Vuitton)

  • Tommy Hilfiger, 11 990 рублей (Tommy Hilfiger)

  • Sinonetta Ravizza, 243 800 рублей (Babochka Gallery) 

  • NNedre, 4999 рублей (NNedre)

  • Alexander McQueen, 154 000 рублей (ДЛТ)

  • Kenzo, 39 100 рублей (Au Pont Rouge)

  • Kenzo, 29 300 рублей (Au Pont Rouge)

  • Grash, 20 000 рублей (Subbota Showroom)

  • Balenciaga, 122 000 рублей (ДЛТ)

  • Befree, 2299 рублей (Befree)

Еще один теплый и модный вариант — платья-худи как у Vetements и более демократичного Tommy Hilfiger. Носить их нужно с плотными колготками, гольфами или ботфортами, которые легализовали прошедшие Недели моды. Причем чем абсурднее этот дуэт (к примеру, спортивная длинная кофта и лакированные сапоги), тем лучше — именно так выглядят модели в журнальных кампейнах и звезды на афтепати. 

  • MCQ, 39 950 рублей (ДЛТ) 

  • Valentino, 138 600 рублей (Valentino)

  • MSGM, 46 100 рублей (Au Pont Rouge) 

  • Erma, 16 700 рублей (Bosco) 

  • Subbota Label, 10 000 рублей (Subbota Showroom)

  • Uniqlo U, 3999 рублей (UNIQLO)

  • Maison Margiela, 197 200 рублей (nevsky152)

  • Befree, 1999 рублей (Befree)

  • Dolce & Gabbana, 199 500 рублей (ДЛТ)

  • Erdem, цена по запросу (DayNight) 

Легкие платья без рукавов, которые мы привыкли носить весной, в зимних лукбуках кастомизированы бадлонами, викторианскими сорочками и бомберами. То есть одно платье, как у MCQ, MSGM и петербургского NNedre, может появиться в нескольких совершенно разных (и теплых) образах. 

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