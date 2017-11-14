25 платьев, которые можно (и нужно) носить зимой
Мы уже рассказывали о том, как носить платья в холод (да-да, от них все же не стоит отказываться). А теперь нашли два десятка красивых и функциональных нарядов в городских магазинах — от 1999 до 243 800 рублей.
Сезонные коллекции поменялись местами — в весенне-летних появились шубы, тренчи и теплые свитеры, а в осенне-зимних — прозрачные юбки, блузы и платья из шифона. Дизайнеры стилизуют их так, что мы готовы носить легкие вещи даже в самый страшный мороз, а те, кто не обладает талантом к стайлингу, делает платья из джерси, флиса и шерсти. Самые классные базовые наряды мы отыскали в коллекции Uniqlo U — красные платья из мериносовой ткани, которая в 12 раз тоньше человеческого волоса, греют не хуже термобелья и вязаных кофт. А если сверху надеть пуховик-одеяло из той же линейки, то можно долго гулять по заснеженному Петербургу и фотографироваться, не боясь быть похожей на снеговика.
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Louis Vuitton, 55 000 рублей (Louis Vuitton)
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Tommy Hilfiger, 11 990 рублей (Tommy Hilfiger)
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Sinonetta Ravizza, 243 800 рублей (Babochka Gallery)
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NNedre, 4999 рублей (NNedre)
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Alexander McQueen, 154 000 рублей (ДЛТ)
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Kenzo, 39 100 рублей (Au Pont Rouge)
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Kenzo, 29 300 рублей (Au Pont Rouge)
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Grash, 20 000 рублей (Subbota Showroom)
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Balenciaga, 122 000 рублей (ДЛТ)
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Befree, 2299 рублей (Befree)
Еще один теплый и модный вариант — платья-худи как у Vetements и более демократичного Tommy Hilfiger. Носить их нужно с плотными колготками, гольфами или ботфортами, которые легализовали прошедшие Недели моды. Причем чем абсурднее этот дуэт (к примеру, спортивная длинная кофта и лакированные сапоги), тем лучше — именно так выглядят модели в журнальных кампейнах и звезды на афтепати.
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MCQ, 39 950 рублей (ДЛТ)
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Valentino, 138 600 рублей (Valentino)
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MSGM, 46 100 рублей (Au Pont Rouge)
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Erma, 16 700 рублей (Bosco)
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Subbota Label, 10 000 рублей (Subbota Showroom)
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Uniqlo U, 3999 рублей (UNIQLO)
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Maison Margiela, 197 200 рублей (nevsky152)
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Befree, 1999 рублей (Befree)
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Dolce & Gabbana, 199 500 рублей (ДЛТ)
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Erdem, цена по запросу (DayNight)
Легкие платья без рукавов, которые мы привыкли носить весной, в зимних лукбуках кастомизированы бадлонами, викторианскими сорочками и бомберами. То есть одно платье, как у MCQ, MSGM и петербургского NNedre, может появиться в нескольких совершенно разных (и теплых) образах.
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