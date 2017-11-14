25 платьев, которые можно (и нужно) носить зимой

Сезонные коллекции поменялись местами — в весенне-летних появились шубы, тренчи и теплые свитеры, а в осенне-зимних — прозрачные юбки, блузы и платья из шифона. Дизайнеры стилизуют их так, что мы готовы носить легкие вещи даже в самый страшный мороз, а те, кто не обладает талантом к стайлингу, делает платья из джерси, флиса и шерсти. Самые классные базовые наряды мы отыскали в коллекции Uniqlo U — красные платья из мериносовой ткани, которая в 12 раз тоньше человеческого волоса, греют не хуже термобелья и вязаных кофт. А если сверху надеть пуховик-одеяло из той же линейки, то можно долго гулять по заснеженному Петербургу и фотографироваться, не боясь быть похожей на снеговика.