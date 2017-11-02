ДЛТ устроит собственное фэшн-шоу

Сегодня в ДЛТ состоится главное модное событие сезона — ДЛТ Fashion Show FW 2017/18. Режиссер и стилист показа — креативный директор ЦУМа Наталья Гольденберг, а в центре внимания — самые модные вещи из коллекций Balenciaga, Saint Laurent, Dries Van Noten, Vetemens, Lanvin, Bottega Veneta, Dolce & Gabbana, Stella McCartney, Celine, Calvin Klein 205W39NYC, Simone Rocha и других мировых брендов. Все понравившиеся вещи можно будет приобрести в универмаге и интернет-магазине tsum.ru.