Безумный шляпник и мужские колготки — как прошел показ дизайнера из Петербурга Артема Шумова

Средством стайлинга вещей служат веточки полевых цветов, «приземляющие» психоделические луки, бандажи, замененные обычными лямками от рюкзака, сандалии, надетые на капроновые колготки (да, мужчины их тоже носят), самурайские повязки, шляпы и красные носки, без которых не обходится не один показ Шумова. Неважно, какой мудборд, — царская Россия, война или Библия, — яркий аксессуар всегда выглядывает из под льняных брюк, треников и полиэтиленовых шаровар. Купить их и другую мужскую одежду с московского шоу (которую очень хочется носить и женщинам) можно будет в конце зимы. В Петербурге — в магазине российских дизайнеров Freedom, в Cultsome на Каменноостровской и магазине «Большой».