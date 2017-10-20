Все сходят с ума от китайских рыбошлепок — и ходят в них дома, на вечеринку и на работу
После того, как Balenciaga вывели на подиум «кроксы» (на которые рисковые фэшн-гуру уже копят деньги), в интернете запустили флешмоб самой уродливой обуви. Пока выигрывает пользователь Reddit с ником TrentWatts — он купил на Amazon тапочки с головой рыбы и ходит в них на работу, комбинируя с деловым костюмом. Рыбошлепки по цене от 16 до 27 долларов в зависимости от цены (1-1,5 тысяч рублей на русские деньги) интернет-магазин описывает так: «Экологичные, не токсичные, водонепроницаемые, износостойкие, легко чистятся, не разрушаются озоном, подошва не скользит, защищены от ударов, эластичные, противовозрастные». Последний эпитет окончательно убедил выстроиться в виртуальную очередь даже тех, кому немного за тридцать.
«Это странно, что я их хочу?», «До сегодняшнего дня я даже не знал, что они мне нужны», «А они не начнут пахнуть, когда побудут какое-то время в воде?», — комментируют обувь потенциальные покупатели. Те, кто стесняется носить рыбошлепки на ногах, находит им другое применение, используя в качестве декора, игрушки для купания, нового друга для домашних гуппи или жертвы для хорька (хорьку нравится).
魚サンダルに本気アタックのカワウソちぃたん☆ pic.twitter.com/VqgvFtPAql— カワウソちぃたん☆💙 (@love_otter_love) 8 октября 2017 г.
Just bought some multi-functional fish slippers, and some very good value proper headphones.No doubt radical improvements to quality of life pic.twitter.com/kGTuPFumkK— $hy Charle$ (@shy_charles) 20 сентября 2017 г.
Fish shoes a canny breathe pic.twitter.com/hHVN3aiS4B— penny 🍂 (@CarsonPenny101) 19 октября 2017 г.
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