Все сходят с ума от китайских рыбошлепок — и ходят в них дома, на вечеринку и на работу

После того, как Balenciaga вывели на подиум «кроксы» (на которые рисковые фэшн-гуру уже копят деньги), в интернете запустили флешмоб самой уродливой обуви. Пока выигрывает пользователь Reddit с ником TrentWatts — он купил на Amazon тапочки с головой рыбы и ходит в них на работу, комбинируя с деловым костюмом. Рыбошлепки по цене от 16 до 27 долларов в зависимости от цены (1-1,5 тысяч рублей на русские деньги) интернет-магазин описывает так: «Экологичные, не токсичные, водонепроницаемые, износостойкие, легко чистятся, не разрушаются озоном, подошва не скользит, защищены от ударов, эластичные, противовозрастные». Последний эпитет окончательно убедил выстроиться в виртуальную очередь даже тех, кому немного за тридцать.