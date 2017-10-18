Tommy Hilfiger запустил линию одежды для людей с инвалидностью

Американский дизайнер Томми Хилфигер анонсировал выпуск одежды для людей с ограниченными возможностями — это первый раз, когда подиумный бренд инвестирует в вещи для мужчин и женщин на колясках или с протезами. Для этого он добавит в коллекции застежки на липучке, специальные отверстия для рук и ног, а также ширинки на магнитах от фирмы Van Heusen. При этом дизайн вещей никак не поменяется — на них все также будут фирменные полоски, деним, морские символы и красно-белая цветовая палитра.