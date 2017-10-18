Tommy Hilfiger запустил линию одежды для людей с инвалидностью
Американский дизайнер Томми Хилфигер анонсировал выпуск одежды для людей с ограниченными возможностями — это первый раз, когда подиумный бренд инвестирует в вещи для мужчин и женщин на колясках или с протезами. Для этого он добавит в коллекции застежки на липучке, специальные отверстия для рук и ног, а также ширинки на магнитах от фирмы Van Heusen. При этом дизайн вещей никак не поменяется — на них все также будут фирменные полоски, деним, морские символы и красно-белая цветовая палитра.
Напомним, в феврале прошлого года Tommy Hilfiger выпустил коллекцию для детей с инвалидностью. В нее вошли футболки, джинсы и платья со специальными молниями и кнопками. Автором идеи выступила Минди Шайер, чей средний сын страдает мышечной дистрофией — заболеванием, которое влечет ограничения в выборе одежды. Именно она обратила внимание на то, что в универмагах отсутствуют качественные вещи для детей с особыми потребностями. Минди основала небольшую компанию Runway of Dreams, которая стала вести переговоры с Tommy Hilfiger. Итогом стала весенняя коллекция бренда из 22 моделей для мальчиков и девочек, которые можно было купить на сайте. Когда поступит в продажу аналогичная одежда для взрослых, пока неизвестно.
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