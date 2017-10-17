Off-White и IKEA сделали коллекцию «русских» ковров
После инструкции по превращению ковра «Лудде» в мантию Джона Сноу, лукбука пародийного бренда Boolenciaga и выпуска мебели для домашних питомцев, IKEA анонсировала коллаборацию с Вирджилом Абло, чьи вещи сегодня носят все — от Беллы Хадид до Яны Рудковской. В Instagram креативного директора Off-White появилось фото с узорчатым ковром (точь-в-точь как со стены вашей бабушки), украшенным надписью «Keep Off» в фирменном шрифте марки. Если перейти по геолокации поста, можно увидеть другие вещи #ikeaxvirgil — например, копию IKEA Frakta, которую дизайнер представил еще в июне.
Будет ли у коллекции продолжение, и приедут ли ковры в Россию, пока неизвестно. Но фанаты бренда уже готовы отказаться от минимализма своих дизайнерских апартаментов ради полотна с англоязычным «Пошел вон!».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.