Наоми Кэмпбелл сделала рождественскую коллекцию для Tom Tailor

Помимо именных футбок, в коллаборацию вошли джемперы с вопрошающим «U mad?» («Ты сошел с ума?») и восклицающим «Shine!» («Блистай!»), а также обтягивающая кожаная юбка, полупрозрачный топ, легкое платье в пол и коктейльное в «горошек». «Я постаралась сделать вещи чуть более дерзкими, и мне очень интересно, как воспримут их покупатели», — рассказала Кэмбелл. Оценить внепрофильную работу модели можно будет уже в через месяц: с 10 по 12 ноября коллекция появится в поп-ап-магазине Tom Tailor в «Цветном», а затем приедет в магазины бренда по всей России.