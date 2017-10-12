Louis Vuitton выпустил сумки с работами Моне, Гогена, Буше и Тернера
После успеха коллаблорации Louis Vuitton и современного художника Джеффа Кунса, который перенес на сумки полотна да Винчи, Рубенса, Ван Гога и Тициана, бренд решил выпустить вторую коллекцию. На этот раз аксессуары украсили репродукции знаковых картин Клода Моне, Поля Гогена, Николы Пуссена, Ульяма Тернера, Эдуарда Мане и Франсуа Буше. Редизайн достался сумкам Speedy, Neverfull, Keepall, Montaigne и Neo Neu, а также шелковым платкам, чехлам для ноутбуков и кошелькам, каждый из которых идет вместе с брелоком в виде остроухого кролика — символом творчества Кунса.
Сумки появятся в продаже уже 27 октября, но уже сейчас можно сделать предзаказ на сайте. Цена варьируется в зависимости от модели и выбранного принта: самые дорогие аксессуары (из тех, что уже есть в интернет-магазине) — это сумки Montaigne и Keepall с «Лилиями» Клода Моне.
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