Louis Vuitton выпустил сумки с работами Моне, Гогена, Буше и Тернера

После успеха коллаблорации Louis Vuitton и современного художника Джеффа Кунса, который перенес на сумки полотна да Винчи, Рубенса, Ван Гога и Тициана, бренд решил выпустить вторую коллекцию. На этот раз аксессуары украсили репродукции знаковых картин Клода Моне, Поля Гогена, Николы Пуссена, Ульяма Тернера, Эдуарда Мане и Франсуа Буше. Редизайн достался сумкам Speedy, Neverfull, Keepall, Montaigne и Neo Neu, а также шелковым платкам, чехлам для ноутбуков и кошелькам, каждый из которых идет вместе с брелоком в виде остроухого кролика — символом творчества Кунса.