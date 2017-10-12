Розовые или серо-голубые? В сети разгорелся спор о цвете кроссовок

В Интернете снова спорят из-за цвета вещи — на смену «то ли белому, то ли синему» платью, которое в 2015 году обсуждал весь мир, пришли кеды. Все началось с поста Николь Култхард из Великобритании, которая опубликовала в Фейсбуке фото обновки своей подруги. «Она спросила у меня, какого цвета обувь. Очевидно же, что розовая. Но подруга настаивает на серо-голубом», — написала Николь. После того, как группа «Girlsmouth» сделала репост записи, под ней стали ежеминутно появляться новые комментарии. Сейчас в споре задействовано около 1000 человек, которые доказывают друг другу настоящий оттенок при помощи графиков, скриншотов и схем строения сетчатки глаза.