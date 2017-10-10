«Кашемир и Шелк» открывает новый бутик в Петербурге

В честь 15-летия присутствия «Кашемира и Шелка» в Санкт-Петербурге компания открывает несколько новых бутиков. Первым стал магазин Peserico на Набережной канала Грибоедова — пространство с фресками в итальянском стиле, стенами из трамертина и повседневной одеждой из мягких тканей собрало солистов Мариинского театра, ведущих рестораторов и искусствоведов. Теперь очередь за марками Herno и Lorena Antoniazzi, которые выпускают теплые пуховики, дутые куртки, свитеры с широким горлом и джемперы с меховой оторочкой. Они открывают на Большой Конюшенной совместный бутик, который станет первым представительством брендов в городе (а для Lorena Antoniazzi — вообще в России).