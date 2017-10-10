В ДЛТ привезли вещи из сериала «Твин Пикс» — джемперы с рюшами и пальто с зиг-загом

В ДЛТ приехали вещи из сериала «Твин Пикс» — именно его положил в мудборд дизайнер бренда MSGM Массимо Джорджетти. Впечатление от сюрреалистичных эпизодов оформилось в черно-белый зиг-заг на пальто, цветочный «розовый мотив» на плиссированной юбке, рюши, которые были на джемперах Одри Хорн, и мешковатые свитеры как у Донны Хэйворд. Осенне-зимняя коллекция MSGM также соединила в себе все самые важные тренды сезона — бахрому, пайетки, искусственный мех, удлиненные пальто, клетку и, конечно, оттенок красного гренадина, в котором выполнены шубы, кепки и принты в виде надписей.