В ДЛТ привезли вещи из сериала «Твин Пикс» — джемперы с рюшами и пальто с зиг-загом
В ДЛТ приехали вещи из сериала «Твин Пикс» — именно его положил в мудборд дизайнер бренда MSGM Массимо Джорджетти. Впечатление от сюрреалистичных эпизодов оформилось в черно-белый зиг-заг на пальто, цветочный «розовый мотив» на плиссированной юбке, рюши, которые были на джемперах Одри Хорн, и мешковатые свитеры как у Донны Хэйворд. Осенне-зимняя коллекция MSGM также соединила в себе все самые важные тренды сезона — бахрому, пайетки, искусственный мех, удлиненные пальто, клетку и, конечно, оттенок красного гренадина, в котором выполнены шубы, кепки и принты в виде надписей.
Найти и купить все релизы MSGM можно на 4 этаже универмага. Там же есть вещи из pre-fall-коллекции бренда: джемперы с треугольным вырезом и сердечками, дутые бомберы с бирками и очень теплые свитера из шерсти, без которых не выжить в Петербурге зимой.
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