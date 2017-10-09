В DayNight приехали главные оверсайз-вещи осени — безразмерные пальто и теплые дутые куртки
Концепт-стор DayNight продолжает обновлять коллекции осенне-зимнего сезона. Теперь в нем можно купить объемные рубашки, пиджаки с гипертрофированными плечами, оверсайз-куртки и брюки свободного кроя от брендов Balenciaga, Jil Sander и Stella McCartney. На подиумах такую одежду мешали с обтягивающими джинсами, ботфортами и приталенными нарядами, пропагандируя фэшн-формулу «контраст, расслабленность и тепло». К моменту, когда выпадет первый снег, безразмерные парки станут самой необходимой вещью в гардеробе, а нежные платья и высокие сапоги — самым модным и нестандартным средством их стайлинга.
Оверсайз-вещи из разных эпох — феминистские пиджаки из 60-х, брюки-клеш времен хиппи и гранжевые ботфорты из 80-х — есть в магазине DayNight на Малой Посадской, 6. С ними соседствуют другие маст-хэвы наступившего сезона — например, брендированные туфли, куртки кислотных цветов и бархатные полусапожки, которым бы позавидовала сама королева Виктория.
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