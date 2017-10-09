В DayNight приехали главные оверсайз-вещи осени — безразмерные пальто и теплые дутые куртки

Концепт-стор DayNight продолжает обновлять коллекции осенне-зимнего сезона. Теперь в нем можно купить объемные рубашки, пиджаки с гипертрофированными плечами, оверсайз-куртки и брюки свободного кроя от брендов Balenciaga, Jil Sander и Stella McCartney. На подиумах такую одежду мешали с обтягивающими джинсами, ботфортами и приталенными нарядами, пропагандируя фэшн-формулу «контраст, расслабленность и тепло». К моменту, когда выпадет первый снег, безразмерные парки станут самой необходимой вещью в гардеробе, а нежные платья и высокие сапоги — самым модным и нестандартным средством их стайлинга.