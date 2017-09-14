Givenchy сняли в рекламе котиков вместо одежды

В продолжение фотосессии с котиками, которую Givenchy представил в июле этого года, вышел мини-тизер грядущей коллекции, которую новый дизайнер бренда Клэр Уэйт Келлер покажет 1 октября. Черно-белый ролик больше напоминает рекламу корма Вискас, а не одежды: в кадре гуляют породистые питомцы, а из вещей Givenchy — лишь фирменные медальоны на кошачьих ошейниках. Времена, когда в кампейнах бренда участвовали Ирина Шейк, Наташа Поли, Иман и Донателла Версаче ушли вместе с прежним креативным директором Рикардо Тиши. Теперь на их месте четырехлапые Морис, Хакенпусс, Питти-Пат и Пурркинс, которые не требуют гонораров.