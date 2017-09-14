15 фэшн-образов, в которых вряд ли удастся разблокировать новый iPhone X

Выход нового iPhone X с функцией распознавания лица не только спровоцировал множество мемов, но и озадачил любителей авангардных образов. Согласно характеристикам, Face ID, заменивший разблокировку смартфона отпечатком пальца, будет реагировать на очки и смену прически. Но как быть с масками, шляпами на пол лица, мотоциклетными шлемами, паранджой и макияжем, который меняет многих девушек до неузнаваемости?

 

 

Аккаунт @sidautions, который мы уже прозвали самым смешным Инстаграмом в мире, опубликовал неофициальную рекламу Face ID от Maison Margiela. В 15-секундном ролике показаны несколько кутюрных балаклав, в которых вряд ли получится открыть iPhone X. Однако создатель профиля Синди Праватиотин настаивает: «Твой пароль — это твое лицо. Разблокируй луком, заплати фейсом».

  • Hood By Air 

  • Gareth Pugh

  • Hood By Air 

  • Manish Arora 

  • Maison Margiela

  • Emilio Pucci 

  • Comme des Garçons 

 

Помимо адептов бренда Maison Margiela, развитием которого сейчас занимается Джон Гальяно, новый айфон лучше не покупать клиентам таких же сюрреалистичных Rick Owens, Gareth Pugh, Vivienne Westwood, Opening Ceremony, Comme des Garçons, Hood By Air и Manish Arora. Они продают резиновые и пайеточные маски, бриллиантовые капы, шляпы с длинной бахромой и парики кислотных цветов, в которых вас не узнает не только Face ID, но и родная мама. 

  • Manish Arora

  • Comme des Garçons

  • Vivienne Westwood 

  • Gareth Pugh 

  • Vivienne Westwood

  • Rick Owens 

  • Maison Margiela

  • Rick Owens

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