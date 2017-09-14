15 фэшн-образов, в которых вряд ли удастся разблокировать новый iPhone X

Выход нового iPhone X с функцией распознавания лица не только спровоцировал множество мемов, но и озадачил любителей авангардных образов. Согласно характеристикам, Face ID, заменивший разблокировку смартфона отпечатком пальца, будет реагировать на очки и смену прически. Но как быть с масками, шляпами на пол лица, мотоциклетными шлемами, паранджой и макияжем, который меняет многих девушек до неузнаваемости?
Помимо адептов бренда Maison Margiela, развитием которого сейчас занимается Джон Гальяно, новый айфон лучше не покупать клиентам таких же сюрреалистичных Rick Owens, Gareth Pugh, Vivienne Westwood, Opening Ceremony, Comme des Garçons, Hood By Air и Manish Arora. Они продают резиновые и пайеточные маски, бриллиантовые капы, шляпы с длинной бахромой и парики кислотных цветов, в которых вас не узнает не только Face ID, но и родная мама.
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