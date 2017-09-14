15 фэшн-образов, в которых вряд ли удастся разблокировать новый iPhone X

Помимо адептов бренда Maison Margiela, развитием которого сейчас занимается Джон Гальяно, новый айфон лучше не покупать клиентам таких же сюрреалистичных Rick Owens, Gareth Pugh, Vivienne Westwood, Opening Ceremony, Comme des Garçons, Hood By Air и Manish Arora. Они продают резиновые и пайеточные маски, бриллиантовые капы, шляпы с длинной бахромой и парики кислотных цветов, в которых вас не узнает не только Face ID, но и родная мама.