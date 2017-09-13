Чихуахуа, гаечный ключ и набор красок в новом лукбуке бренда Arny Praht

Вместительность новых моделей показана в лукбуке, снятом командной Arny Praht и фотографом Василием Швецовым. Как оказалось, в них помещаются не только очки, журналы и кошелек, но и гаечный ключ, набор красок, чихуахуа и другие сумки из коллекции. Купить любую можно в магазинах бренда в Санкт-Петербурге и на сайте arnypraht.com по ценам от 2999 до 4999 рублей.