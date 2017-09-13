Аксессуарный бренд Arny Praht, полностью локализовавший производство в Санкт-Петербурге, представил новую осенне-зимнюю коллекцию сумок. В отличие от летних моделей, которые раскрашены в монохромные и пастельные цвета, эти выполнены в ярких насыщенных оттенках — синем, малиновом и оранжевом, как раз для осени. Форма аксессуаров цитирует абстрактное искусство и полотна Кандинского и Бауэра — это графичный рюкзак с крупным карманом-конвертом, квадратный сундук с двумя отделениями и сумка идеальной круглой формы с фирменным логотипом.
Чихуахуа, гаечный ключ и набор красок в новом лукбуке бренда Arny Praht
Вместительность новых моделей показана в лукбуке, снятом командной Arny Praht и фотографом Василием Швецовым. Как оказалось, в них помещаются не только очки, журналы и кошелек, но и гаечный ключ, набор красок, чихуахуа и другие сумки из коллекции. Купить любую можно в магазинах бренда в Санкт-Петербурге и на сайте arnypraht.com по ценам от 2999 до 4999 рублей.
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