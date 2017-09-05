Художники Музея стрит-арта распишут покупки в ДЛТ

Резиденты Музея уличного искусства займутся персонализацией покупок в ДЛТ. В рамках совместного проекта художники бесплатно кастомизируют изделия из денима, тэгируют парфюмерные флаконы и украсят фирменные коробки с обувью. Для этого в универмаг приедут участники специальной акции «Чисто питерские художества» Юрий и Анатолий Зеленские (ZTWINS), автор росписи на стенах «Гоголь-центра» Ксения Туренко и стрит-арт-художник Марк Попов, специализирующийся на дизайне ГАЗелей и грузовых фургонов. 

Напомним, Музей стрит-арта — единственный музей уличного искусства в России и один из немногих в мире. Музей был основан в 2012 году на территории действующего производства на востоке Петербурга, в 2014 году здесь открылась экспериментальная летняя площадка и заработала первая выставка. Среди резидентов музея длинный список известных российских и зарубежных уличных художников: Паша 183, Тимофей Радя, Кирилл Кто, Андрей Оленев, Никита Nomerz и другие.

ДЛТ,
8 сентября, 19:00 — 00:00.
Услуга бесплатна для всех покупателей при предъявлении чека.

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