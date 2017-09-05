Художники Музея стрит-арта распишут покупки в ДЛТ

Напомним, Музей стрит-арта — единственный музей уличного искусства в России и один из немногих в мире. Музей был основан в 2012 году на территории действующего производства на востоке Петербурга, в 2014 году здесь открылась экспериментальная летняя площадка и заработала первая выставка. Среди резидентов музея длинный список известных российских и зарубежных уличных художников: Паша 183, Тимофей Радя, Кирилл Кто, Андрей Оленев, Никита Nomerz и другие.