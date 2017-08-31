Магазины 8-store, Liza Odinokikh и Nina Shterenberg переезжают на новое место

Закрытие арт-пространства «Тайга» вынудило размещавшиеся в нем магазины 8-store, Liza Odinokikh и Nina Shterenberg искать новых арендодателей. Из исторического здания на Дворцовой Набережной владельцы и дизайнеры разъедутся в разные части города — мы связались с каждым из них, чтобы узнать, где теперь искать любимые вещи от российских брендов. 

Лиза Одиноких

дизайнер марки Liza Odinokikh

«Я люблю "Тайгу". Центр города, историческое здание. За несколько лет оно стало мне вторым домом, и думаю, не мне одной. Я уже планировала сменить локацию, и вот пришло подходящее время. Теперь мы переезжаем в "Цархитектор" — креативное пространство в особняке на Большой Конюшенной. Помещение больше прежнего в "Тайге". Мы переходим на новый формат работы — формат ателье. Решили отказаться от пошива сезонных коллекций — будем выпускать несколько новинок в месяц и производить их по запросу клиентов, по индивидуальным меркам. Хотим сделать акцент на кастомайзинг вещей. Также у нас осталась одежда из прошлых коллекций, будем продавать их со скидками до 80%».

Елена Кручинина

совладелица магазина 8-store 

«О закрытии кластера нам сказали позавчера и дали 6 дней на то, чтобы мы смогли съехать. Думаем временно перебраться в Modul Space на Невском проспекте, 74 — уже начали вести переговоры. В то же время дорабатываем наш онлайн-магазин, чтобы не прекращать функционирование проекта, и готовим прощальный сейл в "Тайге" — еще один повод увидеться с друзьями и с теми, кто так и не успел до нас дойти. Пусть и не самый радостный». 

Нина Штеренберг

дизайнер бренда Nina Shterenberg

«Новость, конечно, шокирующая. Пока не могу сказать, куда переедет мой магазин. Вариантов много, но об окончательном выборе будет известно позже». 

3 сентября с 13:00 до 21:00 фэшн-отделы «Тайги» устраивают распродажу всего, что осталось в их магазинах: платьев-комбинаций, брюк, пальто, футболок с надписями и эксклюзивных аксессуаров с пометкой «made in Russia». 

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