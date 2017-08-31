Закрытие арт-пространства «Тайга» вынудило размещавшиеся в нем магазины 8-store, Liza Odinokikh и Nina Shterenberg искать новых арендодателей. Из исторического здания на Дворцовой Набережной владельцы и дизайнеры разъедутся в разные части города — мы связались с каждым из них, чтобы узнать, где теперь искать любимые вещи от российских брендов.
Магазины 8-store, Liza Odinokikh и Nina Shterenberg переезжают на новое место
Лиза Одиноких
дизайнер марки Liza Odinokikh
«Я люблю "Тайгу". Центр города, историческое здание. За несколько лет оно стало мне вторым домом, и думаю, не мне одной. Я уже планировала сменить локацию, и вот пришло подходящее время. Теперь мы переезжаем в "Цархитектор" — креативное пространство в особняке на Большой Конюшенной. Помещение больше прежнего в "Тайге". Мы переходим на новый формат работы — формат ателье. Решили отказаться от пошива сезонных коллекций — будем выпускать несколько новинок в месяц и производить их по запросу клиентов, по индивидуальным меркам. Хотим сделать акцент на кастомайзинг вещей. Также у нас осталась одежда из прошлых коллекций, будем продавать их со скидками до 80%».
Елена Кручинина
совладелица магазина 8-store
«О закрытии кластера нам сказали позавчера и дали 6 дней на то, чтобы мы смогли съехать. Думаем временно перебраться в Modul Space на Невском проспекте, 74 — уже начали вести переговоры. В то же время дорабатываем наш онлайн-магазин, чтобы не прекращать функционирование проекта, и готовим прощальный сейл в "Тайге" — еще один повод увидеться с друзьями и с теми, кто так и не успел до нас дойти. Пусть и не самый радостный».
Нина Штеренберг
дизайнер бренда Nina Shterenberg
«Новость, конечно, шокирующая. Пока не могу сказать, куда переедет мой магазин. Вариантов много, но об окончательном выборе будет известно позже».
3 сентября с 13:00 до 21:00 фэшн-отделы «Тайги» устраивают распродажу всего, что осталось в их магазинах: платьев-комбинаций, брюк, пальто, футболок с надписями и эксклюзивных аксессуаров с пометкой «made in Russia».
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