Магазины 8-store, Liza Odinokikh и Nina Shterenberg переезжают на новое место

дизайнер марки Liza Odinokikh

«Я люблю "Тайгу". Центр города, историческое здание. За несколько лет оно стало мне вторым домом, и думаю, не мне одной. Я уже планировала сменить локацию, и вот пришло подходящее время. Теперь мы переезжаем в "Цархитектор" — креативное пространство в особняке на Большой Конюшенной. Помещение больше прежнего в "Тайге". Мы переходим на новый формат работы — формат ателье. Решили отказаться от пошива сезонных коллекций — будем выпускать несколько новинок в месяц и производить их по запросу клиентов, по индивидуальным меркам. Хотим сделать акцент на кастомайзинг вещей. Также у нас осталась одежда из прошлых коллекций, будем продавать их со скидками до 80%».