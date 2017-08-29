Мы нашли самые красивые рюкзаки — с акриловыми рисунками от художницы из Петербурга

художница

«Все началось с абстрактной живописи на стенах в бессознательном возрасте. Если у этого пути вообще есть начало и конец, возможно, он не линеен. Я рисовала всегда, но в «безопасном» режиме. Профессия художницы была для меня всего лишь призрачной, едва уловимой мечтой, и я долгое время ничего конкретного не предпринимала для ее осуществления. И с другой стороны, все мои хаотичные и абсурдные действия, решения, опыты того времени складываются в четкий и осмысленный пазл, послуживший основой настоящего. Последней и самой важной его частью была поездка в Штаты в возрасте 20 лет, где в течение 4 месяцев я просветлилась по полной и перешла на новый уровень совершенно новым человеком. Вернувшись в Россию, я продолжила обучение на факультете иностранных языков, но уже параллельно с рисованием в режиме «турбо», изучая основы, техники, принимая первые заказы на портреты. Призрачная мечта превратилась в агрессивную. К моменту выпуска из университета мне не нужно было беспокоится о поиске работы, у меня уже было дело жизни и далее все продолжило развиваться стремительно».