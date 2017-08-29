За творчеством художницы из Петербурга Тани Шацевой следит больше 100 тысяч Instagram-фолловеров: в своих постах девушка показывает, как пустой холст становится чертогом сказочных русалок, лесных ведьм и лемуров с королевскими фрезами. Недавно шедевры Тани стали принтами на одежде и аксессуарах: в арт-коллекцию вошли рюкзаки с черепами и животными, футболки с вылитой из банки краской и леггинсы, идеальные для походов в музей и прыжков по осенним лужам.
Мы нашли самые красивые рюкзаки — с акриловыми рисунками от художницы из Петербурга
Таня Шацева
художница
«Все началось с абстрактной живописи на стенах в бессознательном возрасте. Если у этого пути вообще есть начало и конец, возможно, он не линеен. Я рисовала всегда, но в «безопасном» режиме. Профессия художницы была для меня всего лишь призрачной, едва уловимой мечтой, и я долгое время ничего конкретного не предпринимала для ее осуществления. И с другой стороны, все мои хаотичные и абсурдные действия, решения, опыты того времени складываются в четкий и осмысленный пазл, послуживший основой настоящего. Последней и самой важной его частью была поездка в Штаты в возрасте 20 лет, где в течение 4 месяцев я просветлилась по полной и перешла на новый уровень совершенно новым человеком. Вернувшись в Россию, я продолжила обучение на факультете иностранных языков, но уже параллельно с рисованием в режиме «турбо», изучая основы, техники, принимая первые заказы на портреты. Призрачная мечта превратилась в агрессивную. К моменту выпуска из университета мне не нужно было беспокоится о поиске работы, у меня уже было дело жизни и далее все продолжило развиваться стремительно».
В 2014-м Таня стала работать с компаниями, которые делают так называемый «wearable art» — продукцию с иллюстрациями художников из разных стран. Сотрудничество с российскими брендами не сложилось — по словам девушки, они до сих пор продают сворованный у нее стафф — поэтому Шацева вышла на американскую фирму Society6 и теперь выставляет «нательные» картины на их сайте. Цена арт-объектов начинается от 10 евро: высокохудожественные рюкзаки с черепами в скафандре и фламинго в кампании петухов обойдутся в 69 евро.
Осенью Таня обещает выпустить собственные товары, вне коллаборации с Society6, но при этом не планирует окончательно переквалифицироваться в дизайнера: «Основным направлением для меня всегда остаются картины, персональное творчество, а не дизайн. Правда, большинство моих работ довольно абстрактны, что делает их отличными кандидатами и на роль принтов для одежды и аксессуаров».
Фото: Павел Явник
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