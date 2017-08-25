Arny Praht выпустили коллекцию сумок в честь Петербурга

Бренд одежды и аксессуаров Arny Praht, полностью локализовавший производство в Петербурге, выпустил совместную коллекцию с универмагом Au Pont Rouge. В нее вошли пять ярких моделей сумок с аллюзиями к культуре города и архитектуре торгового дома: красный рюкзак с матрешкой и голубым шпилем здания «Эсдерса и Схейфальса», черный клатч с балериной, пуантами и шампанским и белый — с нашивкой в виде красного моста, в честь которого Au Pont Rouge получил свое русское название.

«В этот раз мы взглянули на культурное ДНК Петербурга глазами путешественников и создали мир легендарного универмага прямо на наших сумках, — рассказывает команда бренда. — Здесь все то, что нам созвучно и близко, то, что найдет отклик и не оставит равнодушным: каждая сумка в коллекции похожа на маленький предмет искусства».