Arny Praht выпустили коллекцию сумок в честь Петербурга

Бренд одежды и аксессуаров Arny Praht, полностью локализовавший производство в Петербурге, выпустил совместную коллекцию с универмагом Au Pont Rouge. В нее вошли пять ярких моделей сумок с аллюзиями к культуре города и архитектуре торгового дома: красный рюкзак с матрешкой и голубым шпилем здания «Эсдерса и Схейфальса», черный клатч с балериной, пуантами и шампанским и белый — с нашивкой в виде красного моста, в честь которого Au Pont Rouge получил свое русское название. 

«В этот раз мы взглянули на культурное ДНК Петербурга глазами путешественников и создали мир легендарного универмага прямо на наших сумках, — рассказывает команда бренда. — Здесь все то, что нам созвучно и близко, то, что найдет отклик и не оставит равнодушным: каждая сумка в коллекции похожа на маленький предмет искусства».

Сумки выполнены из экокожи и дополнены ремешком или цепочкой. Стоимость каждой модели, эксклюзивно представленной в Au Pont Rouge и магазинах Arny Praht, — от 3990 до 4790 рублей. 

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Халаты-кимоно и бархатные комбинезоны во второй демократичной коллекции Алены Ахмадуллиной

Hermes выпустил новую сумку — и она может стать популярнее иконической Birkin

Сумка-ракета, кожаный медведь и еще 16 модных вещей сентября

Новые витрины ДЛТ состоят из тысячи мерцающих кубов, управлять которыми могут прохожие

Ручка с голым селфи, флешка в стрингах и другие школьные предметы от Ким Кардашьян

Художники Музея стрит-арта распишут покупки в ДЛТ

В Петербурге открылся новый магазин мужской одежды Strellson

DayNight устраивает «Счастливый день» для клиентов