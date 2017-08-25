Синди Кроуфорд создала собственную коллекцию джинсов

Икона 90-х и одна из самых красивых женщин планеты Синди Кроуфорд представила свою первую дизайнерскую работу — коллекцию одежды для бренда Re/Done. Он известен тем, что создает вещи из перешитых винтажных джинсов, в случае с Синди — ее любимых моделей Levi’s.

«В юности я не вылезала из них, — говорила Синди в интервью Vogue. — Когда я подписалась на Re/Done в Instagram, то выложила свою старую фотографию в джинсах Levi’s 501 и подписала ее фразой "Я носила Re/Done еще до появления Re/Done”». Уведомление о том, что публикацию оценили дизайнеры марки Шон Бэррон и Джейми Мазур, поступило одновременно со звонком из их ателье. Команда предложила Синди перевыпустить винтажные джинсы, а заодно создать именные худи с автографом.

«Я не хотела, чтобы мои джинсы были чересчур "мамскими", поэтому ориентировалась на вкус своей дочери Кайи Гербер, которая обожает Re/Done, и сделала модели с низкой посадкой», — объяснила Кроуфорд. Рекламировать фэшн-релизы она настояла сама, в очередной раз доказав, что в 51 год шикарно выглядит топлес. 

 

 

Коллекцию джинсов, вдохновленных эстетикой Levi's, худи с портретом и автографом модели, а также футболки с изображением ее фирменной родинки над губой можно купить на сайте Re/Done. Цена на вещи варьируется от 125 до 328 долларов. 

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