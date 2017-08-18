В «Голицын лофте» пройдет дизайнерский маркет «Светский базар»

30 сентября и 1 октября в пространстве «Голицын Холл» пройдет «Светский базар» — «эксцентричный», как заверяют его организаторы, маркет, на котором посетители смогут приобрести дизайнерские вещи от мастеров из Петербурга и Москвы. Об этом «Собака.ru» сообщили организаторы мероприятия. 

«Мы ценим ваше время, поэтому специально отбираем самые уникальные и оригинальные экземпляры. Здесь не будет типичных вязаных шапок, плюшевых мишек и леденцов на палочке. Только настоящий стиль — украшения, которые будут вызывать зависть у ваших подруг, вещи ручной работы, авторские ежедневники и канцелярия, металлические кольца, ну и, конечно же, отборочный винтаж», — утверждают они. Помимо этого, посетители маркета смогут заплести дреды и покрасить волосы в яркие цвета.

 

Организаторы призывают готовить большие сумки для покупок.

Время работы: 12:00-21:00.

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