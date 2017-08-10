Где-то я это видел: 35 примеров плагиата в моде

«Больше других копируют Prada — в ее коллекциях так много разнообразия, истории и фирменных тропов, которые другие бренды пытаются перенять и показать по-своему. Но на то они и «фирменные»: когда кто-то калькирует «девичьи» платьица или пижамные костюмы, это сразу видно!», — объяснял автор «Diet Prada» в интервью изданию I-D. Все, что о нем известно на данный момент, — это бэкграунд в виде восьми лет работы в модной индустрии и отличное знание истории костюма: первый помогает оперативно получать информацию о коллекциях, второй — распознавать, откуда растут ее «ноги» или «руки», как было в случае с Gucci.

Меховой бомбер с гигантскими покатыми рукавами из последней resort-коллекции итальянского бренда оказался пародией на такую же вещь от Louis Vuitton, сделанной трендсеттером 80-х Дэйпером Дэном. Другие модели с этого «ренессансного» и резонансного показа — шлем из жемчуга, «крылатые» очки, свитшоты с нашивками и футболки со змеей — «Diet Prada» тоже разобрал на референсы и откровенное воровство.