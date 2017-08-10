«Все новое — хорошо забытое старое», — твердят зарубежные и российские бренды, копируя коллекции своих коллег, музейные экспонаты и ретро-фильмы. Instagram-аккаунт «Diet Prada» ловит дизайнеров на копипастах и стыдит их на все 12,5 тысяч подписчиков. Хотя часто плагиат-улики распространяются далеко за пределами этой аудитории и приобретают статус международных фэшн-скандалов.
Где-то я это видел: 35 примеров плагиата в моде
«Больше других копируют Prada — в ее коллекциях так много разнообразия, истории и фирменных тропов, которые другие бренды пытаются перенять и показать по-своему. Но на то они и «фирменные»: когда кто-то калькирует «девичьи» платьица или пижамные костюмы, это сразу видно!», — объяснял автор «Diet Prada» в интервью изданию I-D. Все, что о нем известно на данный момент, — это бэкграунд в виде восьми лет работы в модной индустрии и отличное знание истории костюма: первый помогает оперативно получать информацию о коллекциях, второй — распознавать, откуда растут ее «ноги» или «руки», как было в случае с Gucci.
Меховой бомбер с гигантскими покатыми рукавами из последней resort-коллекции итальянского бренда оказался пародией на такую же вещь от Louis Vuitton, сделанной трендсеттером 80-х Дэйпером Дэном. Другие модели с этого «ренессансного» и резонансного показа — шлем из жемчуга, «крылатые» очки, свитшоты с нашивками и футболки со змеей — «Diet Prada» тоже разобрал на референсы и откровенное воровство.
«Нет, я не против, если дизайнер вдохновится жакетом Balenciaga из 50-х и сделает похожий. Это честная игра. Но если он скопирует мужской костюм из новой коллекции, то точно не найдет снисхождения», — рассказывает безымянный автор. Первой публикацией в его Instagram, размещенной в декабре 2014 года, стал коллаж из двух коричневых пальто с ярким воротником: один принадлежал Prada, другой — марке Raf Simons. После набранных 25 лайков пошли безобидные сравнения металлизированных топов J.W. Anderson и Martin Margiela, платьев-комбинаций Celine и Alexander Wang, а после двухсот — прямые обвинения в том, что Givenchy закосплеил наряд Кэти Перри для Бала Института костюма, а Alexander Vauthier — едва ли не все вещи из первого шоу Энтони Ваккарело для Saint Laurent.
Все, что нам кажется новым и интересным, раньше уже где-то было замечено. Гигантские кукольные головы с показа Victor & Rolf оказались оммажем к работам выпускников Парсонса, «бумажные» пальто Moschino — к коллекции John Galliano 2000 года, а лукбук Antonio Marras с целлофановыми косынками — к кампейну Maison Margiela. Instagram «Diet Prada» оперативно рассекречивает каждого, кто посягает на авторские права, и выражает свое обостренное чувство справедливости. Только для таких брендов-титанов, как Gucci и Balenciaga, все это останется простым шумом: они продолжают делать огромные деньги, доказывая, что плагиат — не порок, а двигатель торговли.
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