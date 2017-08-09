9 главных косметических новинок августа

Тушь Noir Interdit, Givenchy

Арт-директор Givenchy по макияжу Николя Деженн в 2008 году придумал тушь-булаву Phenomen’Eyes: к ресницам нужно было прикасаться ощетинившимся шаром на ее конце. Точность такого нанесения оказалась, собственно, феноменальной, поэтому нет причин не верить, что дебютантка Noir Interdit с гнущейся под прямым углом щеточкой станет таким же метким бьюти-орудием.