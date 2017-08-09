Единственное, что может примирить бьюти-редактора «Собака.ru» Аллу Шарандину с окончанием лета — это предпремьеры сезонных коллекций мейкапа: мандаринового крема для рук Clarins, восстанавливающей маски для волос от Wella и туши Noir Interdit от Givenchy, которая готова сложиться пополам, чтобы всем понравиться.
9 главных косметических новинок августа
Тушь Monsieur Big, Lancome
«Месье Биг» — это самоуверенный широкоплечий брюнет: бездонно-черный пигмент на крупной щетке, намерение остаться до утра (или вовсе на сутки) и кредо «Забудь о своих бывших!». Любит появляться в компании друзей — геля для бровей Monsieur Big Brow и лайнера Monsieur Big Marker.
Спрей-маска Flash Beauty Instant Mask, NYCE
Феи в мультфильмах ситуацию с плохой прической решают волшебной пыльцой. Наконец это можем и мы: спрей-маска наносится одним пшиком и сразу распутывает волосы, заставляет их блестеть и колоситься.
Восстанавливающая маска Маска Fusion, Wella Professionals
Интенсивная восстанавливающая маска умеет выхаживать волосы с любыми повреждениями — напекло ли их на солнце или скрутило морской солью. Аминокислоты шелка заполняют пористые участки волоса, а липидный комплекс питает изнутри.
Крем для лица Aquaprime, RejudiCare Synergy
Отличное увлажняющее средство, составленное канадскими медиками, — гораздо более сложная натура, чем кажется на первый взгляд. Оно содержит две самые активные и стабильные формы витамина С, омолаживающий пептид и инкапсулированный ретинол в трех ипостасях.
Спрей для тела L’Occitane
Если нас где-то настигнет летний зной, мы знаем, что делать: немедленно оросить себя спреем для тела с экстрактами вербены и цитрусов. Освежающий эффект плюс запах, как от лимонного парфе, гарантированы.
Пигмент для губ Eyes and Lips Metal Creme Shadow, Metalizer
Леди гибнут за металл — особенно если он бликует на веках и губах. Всех спасет гибридное средство Dior: цветной крем со стальным блеском можно наносить рукой или кисточкой, поверх помады или на обнаженную кожу.
Средства для глаз The Brow Show, Make Up For Ever
Брови-перышки, брови-елочки, брови-ниточки или соболиные — любой бьюти-каприз готовы исполнить трое из ларца: подводка Brow Liner с полимерным гелем и тончайшей кистью, покрытие Brow Gel с микрофиброй, экстрактом красных водорослей и светоотражающими частицами слюды, а также карандаш Brow Pencil с касторовым воском.
Крем для рук Jeunesse des Mains, Clarins
За ту минуту, что требуется на чтение этой страницы, в мире продадут два крема для рук Jeunesse des Mains — звание бестселлера он удерживает уже тридцать лет. Три новых лимитированных издания сдобрены листьями мандарина, лимона или грейпфрута.
Тушь Noir Interdit, Givenchy
Арт-директор Givenchy по макияжу Николя Деженн в 2008 году придумал тушь-булаву Phenomen’Eyes: к ресницам нужно было прикасаться ощетинившимся шаром на ее конце. Точность такого нанесения оказалась, собственно, феноменальной, поэтому нет причин не верить, что дебютантка Noir Interdit с гнущейся под прямым углом щеточкой станет таким же метким бьюти-орудием.
Текст: Алла Шарандина
Фото: архивы пресс-служб
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