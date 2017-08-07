83-летний Джорджо Армани продолжает «молодиться» и приобщаться к увлечениям миллениалов. Под эгидой линейки Emporio Armani он выпустил деревянные скейтборды с «секретом» — сумкой под декой, сегвей со светодиодами, складной велосипед с треугольной рамой и стильный ярко-синий Polaroid, чтобы результаты экстремальных катаний оставались не только на коленках, но и на фотокарточках. До него спортивный инвентарь в этом сезоне представил Демна Гвасалия (на мужском показе Balenciaga на подиум «выкатили» велосипед за 3500 евро) и российский дизайнер Игорь Чапурин.
Скейтборды с «секретом» и сегвеи со светодиодами в новой коллекции Emporio Armani
Вместе с капсульной коллекцией #EAmotions вышел промо-ролик, который показывает байк, сегвей и скейтборд (на видео его носят на спине, как рюкзак) в динамике. Кажется, это единственный шанс увидеть новые изделия от Armani вне магазинных полок: фэшн-инвентарь раскупают с невероятной скоростью по ценам от 140 до 349 евро — фирменные велосипеды уже распроданы.
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