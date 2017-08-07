Скейтборды с «секретом» и сегвеи со светодиодами в новой коллекции Emporio Armani

83-летний Джорджо Армани продолжает «молодиться» и приобщаться к увлечениям миллениалов. Под эгидой линейки Emporio Armani он выпустил деревянные скейтборды с «секретом» — сумкой под декой, сегвей со светодиодами, складной велосипед с треугольной рамой и стильный ярко-синий Polaroid, чтобы результаты экстремальных катаний оставались не только на коленках, но и на фотокарточках. До него спортивный инвентарь в этом сезоне представил Демна Гвасалия (на мужском показе Balenciaga на подиум «выкатили» велосипед за 3500 евро) и российский дизайнер Игорь Чапурин.