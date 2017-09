5 влиятельных людей мира моды объясняют, как носить главные вещи сезона

владелица сети бутиков Babochka

Ваши любимые показы FW2017/2018? Это Calvin Klein и Valentino. Я очень ждала первую коллекцию талантливого Рафа Симонса для Calvin Klein. Сложно представить более подходящих друг другу дом и дизайнера. Все получилось свежо и лаконично. Ожидаемо для Рафа и ново для того, что сегодня происходит в моде. И большая часть моего персонального заказа на осень-зиму — это именно Calvin Klein: главные пальто и костюмы осени здесь. Первая самостоятельная коллекция Пьерпаоло Пиччоли для Valentino тоже приятно удивила. Жду свой любимый лук: розовое кожаное пальто и красную блузу. Самые красивые оттенки красного и розового в этой коллекции, а это главный цветовой акцент сезона.

Что вы считаете по-настоящему красивым в данный момент? В модной индустрии восприятие красоты меняется быстро. То, что казалось некрасивым вчера, сегодня может оказаться модным, а если это модно, то сразу по-своему красиво. Не случайно появилось английское выражение Ugly is the new beautiful. То, что делал двадцать лет назад Мартин Маржела, считалось красивым для небольшой ниши, а сегодня его приемы — массовый тренд.

Стилистические приемы, которые сразу сделают образ? Смело носите бархат каждый день. Из этого материала сшито все — от пуховиков до сумок и кроссовок. Футуризм — эффектно и несложно: обувь и аксессуары из блестящей металлической кожи в помощь. Обратите внимание на длину миди как дань модным 1940-м: носить с буфами от Miu Miu и не только. Главная покупка сезона — костюм. Выбирая жакет мужского кроя, комбинируйте его не только с брюками, но и с юбками: идеи сочетаний можно подсмотреть в показе Calvin Klein. Ну и без сапог-ботфортов будет сложно обойтись даже скромным и сдержанным. Самые смелые — красные от Fendi, самые функциональные — черные Off-White.