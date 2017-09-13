Аксессуары делают образ! Достаточно два маст-хэва — и (еще можно говорить вжух?) суперактуальный образ готов. Мы собрали список главных предметов осени и бесценные советы лучших байеров города, как их носить.
5 влиятельных людей мира моды объясняют, как носить главные вещи сезона
Алла Вербер
фэшн-директор ДЛТ
На что откладывать деньги? Две главные коллекции нового сезона — это Balmain и Balenciaga. Оливье Рустен из Balmain делает потрясающий дизайн, его вещи можно носить везде — и каждый день, и на выход. Они подчеркивают фигуру, и наши русские девушки точно будут выглядеть в этих платьях очень красиво. К тому же это один из самых перспективных на сегодня модных брендов: молодой, сексуальный, развивающийся. Он очень сильно вырос буквально за последний год. Balenciaga — это не просто остромодная марка на момент в мире, а именно та, которая и создает тенденции. Не следует дизайну, а определяет его.
Что из коллекции осень-зима купить прямо сейчас? В Петербурге невозможно жить без куртки Monclerr. Носить — с джинсами, рейтузами и выходными нарядами. Всегда уместен Saint Laurent — если парка-милитари с капюшоном дороговата, обязательно берите College Bag, эта сумка моментально сделает весь образ. Самый простой ход — покупайте топовые супермодные сапоги Vetements или полусапожки-носки Balenciaga, и все, вы — самая модная девушка города.
Хатуля Авсаджанашвили
владелица сети бутиков Babochka
Ваши любимые показы FW2017/2018? Это Calvin Klein и Valentino. Я очень ждала первую коллекцию талантливого Рафа Симонса для Calvin Klein. Сложно представить более подходящих друг другу дом и дизайнера. Все получилось свежо и лаконично. Ожидаемо для Рафа и ново для того, что сегодня происходит в моде. И большая часть моего персонального заказа на осень-зиму — это именно Calvin Klein: главные пальто и костюмы осени здесь. Первая самостоятельная коллекция Пьерпаоло Пиччоли для Valentino тоже приятно удивила. Жду свой любимый лук: розовое кожаное пальто и красную блузу. Самые красивые оттенки красного и розового в этой коллекции, а это главный цветовой акцент сезона.
Что вы считаете по-настоящему красивым в данный момент? В модной индустрии восприятие красоты меняется быстро. То, что казалось некрасивым вчера, сегодня может оказаться модным, а если это модно, то сразу по-своему красиво. Не случайно появилось английское выражение Ugly is the new beautiful. То, что делал двадцать лет назад Мартин Маржела, считалось красивым для небольшой ниши, а сегодня его приемы — массовый тренд.
Стилистические приемы, которые сразу сделают образ? Смело носите бархат каждый день. Из этого материала сшито все — от пуховиков до сумок и кроссовок. Футуризм — эффектно и несложно: обувь и аксессуары из блестящей металлической кожи в помощь. Обратите внимание на длину миди как дань модным 1940-м: носить с буфами от Miu Miu и не только. Главная покупка сезона — костюм. Выбирая жакет мужского кроя, комбинируйте его не только с брюками, но и с юбками: идеи сочетаний можно подсмотреть в показе Calvin Klein. Ну и без сапог-ботфортов будет сложно обойтись даже скромным и сдержанным. Самые смелые — красные от Fendi, самые функциональные — черные Off-White.
Вячеслав Золотарев
байер DayNight
На какие бренды из вашей закупки стоит обратить пристальное внимание? На Balenciaga и The Row. Демна Гвасалия нашел удачный баланс между влиянием стритовой одежды и наследием Кристобаля, а сестры Олсен показали одну из своих самых сильных коллекций, приоритетом которой стала незаменимая в Петербурге верхняя одежда.
Какой простой прием сделает лук остромодным? Смешивайте прет-а-порте и уличную одежду: платья с худи и сникерами, добивайтесь оверсайз-силуэта.
Без чего не обойтись в этом сезоне? Без объемного худи Yeezy Season 5, сумки Balenciaga, джинсов Amiri, обуви Vetements и принтов Dries Van Noten.
Ален Энумба
экс-байер Au Pont Rouge
Две самые интересные коллекции нового сезона? Это Marni с новым дизайнером Франческо Риссо — абсолютно свежий стайлинг на базе традиционных принтов и текстур марки, а также Calvin Klein под руководством Рафа Симонса — лучший показ осени-зимы.
Правила сезона — как, что с чем сочетать, чтобы выглядеть круто? Cписок приемов по-настоящему стильной подачи может быть бесконечно долгим. Можно выбрать ретроэлементы из 1930-х, 1980-х или 2000-х или изобразить свое видение вымышленного — и это оценят. Приметы сезона — игра с объемами, я выбираю экстремально широкий низ с обтягивающим верхом. Стоит обильно украсить бижутерией и значками вязанный вручную свитер, а также сочетать осенние цвета — оливковый, темно-вишневый, оранжевый — с тканями: вельветом, замшей, бархатом, шерстью.
Как ваш стиль изменится с этим сезоном? Буду носить тщательно подобранный костюмный ансамбль: брюки, пиджак, сорочка, ремень и ботинки. Никогда раньше так не одевался, но время пришло. Обязательно куплю берет, даже подстригусь для этого. И гонять в кроссовках с утра до ночи — везде.
Ирина Блогина
владелица Very Concept Store
Две самые интересные коллекции, которые будут у вас на сезон? Мы влюблены в видение финского дизайнера Туомаса Мерикоски из Aalto, который идеально подает сверхактуальный power dressing, экспериментируя с деталями мужской одежды и пропорциями. И очень советую свитеры из шерсти и кашемира семейной итальянской компании MRZ сестер Марциали.
Маст-хэвы сезона, за которыми нужно идти к вам в бутик? Пальто-халат в пол от Graviteight из тонкого кашемира или стриженого меха, лаковый тренч Tibi, блуза с по-царски широкими рукавами MSGM и широкие брюки из вельвета P.A.R.O.S.H.
Фото: архивы пресс-служб
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