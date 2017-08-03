Шерстяные пальто и джинсовки c чертополохов в новой коллекции Levi's Made & Crafted

Levi's представил новые коллекции мужской и женской одежды премиум-линейки Made & Crafted — и это не лукбук, а настоящий путеводитель по Исландии! Страна контрастных ландшафтов с кристально-голубой и иссине-черной цветовой палитрой, а также тканями, которые жители носят, чтобы спастись от холодного океанического бриза, послужила мудбордом для команды Levi's

Отсюда куртки с вставками из овчины, бомберы с принтом-чертополохом, теплые шерстяные пальто, стеганые фуфайки и джинсовки с филигранной вышивкой. Каждая вещь, вдохновленная скандинавским стилем, сочетается с американской классикой Levi’s в виде хлопковых чиносов, обтягивающих дудочек, широких штанов и потертых джинсов оттенка индиго.