Шерстяные пальто и джинсовки c чертополохов в новой коллекции Levi's Made & Crafted

Levi's представил новые коллекции мужской и женской одежды премиум-линейки Made & Crafted — и это не лукбук, а настоящий путеводитель по Исландии! Страна контрастных ландшафтов с кристально-голубой и иссине-черной цветовой палитрой, а также тканями, которые жители носят, чтобы спастись от холодного океанического бриза, послужила мудбордом для команды Levi's
Отсюда куртки с вставками из овчины, бомберы с принтом-чертополохом, теплые шерстяные пальто, стеганые фуфайки и джинсовки с филигранной вышивкой. Каждая вещь, вдохновленная скандинавским стилем, сочетается с американской классикой Levi’s в виде хлопковых чиносов, обтягивающих дудочек, широких штанов и потертых джинсов оттенка индиго.
«В этой коллекции современные силуэты дополнены роскошными декоративными элементами. Они гармонично сочетаются между собой, воплощаясь в знаковых предметах гардероба, подходящих на каждый день, — говорит Николь Арбор, дизайн-директор коллекций Levi’s Made & Crafted. — Концепт Hygge, взятый за основу, — это, прежде всего, ощущение комфорта. Мы придали ему современный облик, чтобы создать коллекцию базовых и сезонных изделий — аутентичных, изысканных и смелых. Мне больше всего нравится белоснежное шелковое платье, которое отлично сочетается с черными скинни Spliced Sliver High Skinnies или джинсовой курткой с вышивкой Kimora (крупные цветы)».
Вещи из новой коллекции появятся в продаже на сайте и в магазинах Levi's уже этой осенью. Напомним, линия Levi’s Made & Crafted была открыта весной 2010 года в Амстердаме и специализируется на качественной простой одежде, но с интересными деталями. Как говорят дизайнеры бренда, их одежда — это современные вещи, созданные по принципам хорошего дизайна.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.