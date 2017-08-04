Итальянский меховой бренд Braschi выпустил новую коллекцию шуб, манто и меховых бомберов, вдохновленных искусством Энди Уорхола, Василия Кандинского и Сони Делоне. Абстракционизм художников отразился в грандиентных принтах и геометричных узорах изделий, которые дизайнер бренда Маурицио Браски миксует с кожаными и кружевными комбезами, свитерами в полоску и прозрачными платьями, а также предлагает носить прямо на голое тело, как это делали Палома Пикассо, Иман и Лорен Хаттон.
Шубы по мотивам работ Энди Уорхола в новой коллекции бренда Braschi
Коллекция также воспевает актуальный сегодня стиль «диско» с его пестрыми нарядами, золотым жаккардом и металлизированными аксессуарами, которые переливались в свете софитов знаменитого парижского клуба 80-х годов «La Palace». Уверяем, под дискоболом на открытых террасах осенних вечеринок меховые аутфиты будут смотреться также «блестяще»: проверить это можно после ревизии в салон Braschi на Итальянской улице, 15.
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