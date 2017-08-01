Бренд Christian Dior открыл новый бутик в Петербурге

Флагманский бутик Christian Dior переехал по новому адресу, распахнув двери в самом сердце Санкт-Петербурга — на Невском проспекте, 113. Архитектурный стиль нового магазина общей площадью 283 кв. метра был разработан дизайнером Питером Марино и навеян образом парижского бутика бренда. Внутри — многочисленные манекены, стеллажи с новинками аксессуаров, зоны обуви и сумок — от легендарной Lady Dior до остромодной J’Adior. Справа от входа разместились модели из коллекции осень-зима 2017/18: джинсовые комбинезоны, минималистичные пончо, пиджаки с логотипами, брюки в синюю клетку и полупрозрачные платья из фатина  — главные маст-хэвы сезона можно примерить в просторных и впечатляющих по удобству примерочных. 

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