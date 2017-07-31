Louis Vuitton Tribute Patchwork, 42 000 $

Модель Tribute, выпущенная еще в 2007 году, показала, что пэчворк — это коллаж не только из разных лоскутков ткани, но и других сумок: Louis Vuitton Noe, Louis Vuitton Speedy и Louis Vuitton Bowling. Именно за то, что Tribute комбинировала в себе детали 15 своих «коллег», ее цена взлетела до 42 000 долларов (2,5 млн руб.): для сравнения за те же деньги можно купить 12 шопперов из коллекции «Masters», разработанной брендом вместе с художником Джеффом Кунсом, и 9 красных рюкзаков из коллаборации с Supreme. Впрочем, несмотря на стоимость, все 30 сумок Tribute были раскуплены: счастливыми обладательницами «лимиток» стали, к примеру, Бейонсе и Рианна.