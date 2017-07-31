В начале этого лета Hermes продал сумку Birkin за рекордные 380 тысяч долларов. Аксессуар из кожи нильского крокодила, белого золота и 245 бриллиантов купил неизвестный на аукционе Christie’s в Гонконге. Мы решили вспомнить другие дорогостоящие it-bags и рассказать, кто может себе их позволить.
Клатч с бриллиантами, рюкзак из таблеток и еще 7 самых дорогих сумок в мире
Louis Vuitton Tribute Patchwork, 42 000 $
Модель Tribute, выпущенная еще в 2007 году, показала, что пэчворк — это коллаж не только из разных лоскутков ткани, но и других сумок: Louis Vuitton Noe, Louis Vuitton Speedy и Louis Vuitton Bowling. Именно за то, что Tribute комбинировала в себе детали 15 своих «коллег», ее цена взлетела до 42 000 долларов (2,5 млн руб.): для сравнения за те же деньги можно купить 12 шопперов из коллекции «Masters», разработанной брендом вместе с художником Джеффом Кунсом, и 9 красных рюкзаков из коллаборации с Supreme. Впрочем, несмотря на стоимость, все 30 сумок Tribute были раскуплены: счастливыми обладательницами «лимиток» стали, к примеру, Бейонсе и Рианна.
The Row Multicolored Prescription Pills, 55 000 $
В 2012 году Эшли и Мери-Кейт Олсен, владеющие маркой The Row, выпустили коллекцию из 12 сумок, cозданных вместе с художником Дэмьеном Херстом. Одна из них — черный кожаный рюкзак с золотой застежкой — повторяла экспозицию Херста «Медицинский кабинет» и была увешена таблетками разных форм и оттенков. Несмотря на то, что лекарства были ненастоящими, стоимость сумки составила 55 000 долларов (3,3 млн. руб.), — носить ее, кроме самих сестер-близнецов, никто не захотел.
Leiber Precious Rose Bag, 92 000 $
Выполненный в форме розы с раскрытым бутоном из 1000 бриллиантов, 800 турмалинов и 1196 розовых сапфиров, клатч от венгерского дизайнера Джудит Лейбер стал бы прекрасным подарком на 8 марта или День Рождения. Если бы не его стоимость — 92 000 долларов (5,5 млн.). Спустя несколько лет после релиза дорогостоящего аксессуара марка выпустила такие же, но более демократичные: красная сумка в честь выхода фильма «Красавица и Чудовище» стоит в 17 раз дешевле, а выглядит не менее красивой и виртуозной.
Hermès Matte Crocodile Birkin, 100 000 $
Hermes Birkin из крокодиловой кожи по сей день можно найти в некоторых магазинах: после выхода сумки в 2014 году ее стали подделывать в нескольких странах Европы и Азии, выставляя результаты копипаста на Ebay. Интересно, что там аксессуар стоит немногим дешевле оригинала за 100 000 долларов (6 млн.), но его выдает неестественный блеск. Виктория Бекхэм, Ким Кардашьян и Крис Дженнер, которые не раз были замечены с этой моделью в руках, явно покупали ее у проверенных дистрибьюторов.
Louis Vuitton Urban Satchel, 150 000 $
Louis Vuitton способен сделать маст-хэвом даже отходы: в 2008 году команда марки устроила субботник, собрав городской мусор, и вместо того, чтобы отправить его куда следует, создала сумку — из пластиковой бутылки, пачки от сигарет, чеков, пакетов и пивных крышек. Чтобы утилизированный аксессуар стал элитарным предметом искусства Louis Vuitton повесил на него ценник в 150 тысяч долларов, и за Urban Satchel тут же стали охотиться Пэрис Хилтон, Линдси Лохан и другие любительницы эксклюзива. Интересно, как бы отреагировала на такую новинку от любимого бренда Яна Рудковская?
Lana Marks Cleopatra Clutch, 250 000 $
Ничем не примечательная модель под названием «Клатч Клеопатры» приковала к себе внимание после церемонии «Оскар-2007». С ним за статуэткой поднялась актриса Хелен Миррен, образ которой потом обсуждали все мировые СМИ. Обнаружив, что лаконичная нюдовая сумка сделана из экзотической кожи, белого золота и бриллиантов и стоит порядка 250 000 долларов (15 млн.), они подвергли Хелен массовому осуждению: во время финансового кризиса такие приобретения звезд не оставались без огласки. Коллеги актрисы, в свою очередь, тайно мечтали о таком же аксессуаре, и уже позже американский бренд добавил к названию «Клеопатра» имена своих частых клиенток: Ли БинБин, Кейт Уинслет, Шарлиз Терон, Дженнифер Энистон, Анджелины Джоли, Сары Джессики Паркер и Дженнифер Гарнер.
Diamond Forever Chanel, 350 000 $
Интересно, что самые дорогие вещи в истории увидели свет именно в период «великой рецессии», когда их никто себе позволить не мог. На этом фоне 13 счастливчиков, которые купили сумку Diamond Forever от Chanel из 18-каратного белого золота и 334 бриллиантов, обрекали себя на травлю, поэтому просили организаторов аукционов скрывать их личности. Хотя одна девушка, державшая в руках драгоценную модель на цепочке, известна: Мадонна гордо щеголяла с ней на благотворительном вечере amfAR-2008, а после продала ее с молотка за 350 тысяч долларов (21 млн.).
Hermes Birkin Ginza Tanaka Bag, 1 900 000 $
Сумка ценой в 20 квартир в Петербурге была создана брендом Hermes и художником Гинзой Танака. Ее заоблачный прайс объясняется тем, что цепочку из платины и бриллиантов можно отстегнуть и носить как браслет или ожерелье, а расположенный по центру бриллиант грушевидной формы — как брошь или кулон. Хотя такой фэшн-маневр был показан только однажды: it-bag постоянно находится на музее в Японии и не подлежит продаже.
Chaine d'Ancre от Hermes, 2 000 000 $
Известен и обратный процесс, когда браслеты Hermes превращались в сумку. Модель Chaine d'Arcre выполнена из нескольких наручных украшений марки, каждое из которых стоит 2 350 долларов (141 тыс. руб.). Итоговую стоимость перфорированного и по сути бесполезного ридикюля повысила его эксклюзивность: всего было выпущено три модели, которые дизайнер Пьер Гарди разрабатывал в течение двух лет.
Mouawad 1001 Nights Diamond Purse, 3 800 000 $
Сумка-рекордсменка во всех смыслах слова — 1001 Nights занесена в Книгу рекордов Гиннеса — сделана в форме сердца из 18-каратного золота и 4517 бриллиантов (105 желтых, 56 розовых и 4356 белых). Ее автор — дубайский ювелир и дизайнер Паскаль Муавад — также известен изготовлением Fantazy Bra для шоу Victoria's Secret: в бюстгальтере за 11 миллионов долларов в 2003 году на подиум вышла модель Хайди Клум.
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