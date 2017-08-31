Tezenis выпустил коллекцию белья с мультяшками Looney Tunes

Бренд нижнего белья и домашней одежды Tezenis выпустил коллекцию с персонажами мультфильма Looney Tunes – желтой птичкой Твитти, котом Сильвестром и селезнем Даффи Даком. Герои поселились на слитных купальниках с «крыльями», пижамах для взрослых и малышей, а также белье с не по-детски сексуальными прозрачными вставками. Каждый принт сопровождают тематические надписи «Дайте поспать», «Это очень плохо» или «Лучший соня на свете», а сами модели дополнены инфантильными бантами и рюшами.

Новая коллекция поступит в продажу в розничных магазинах и сайте Tenezis уже с завтрашнего дня и будет доступна до 10 сентября. 

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