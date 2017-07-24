Похоже, мы нашли самые безумные купальники — с Трампом, Путиным и Ким Чен Ыном

Компания Beloved Shirts, выпустившая купальники в виде мужской волосатой груди (да, были и такие), решила дополнить «привлекательную» коллекцию моделями с патриотичными принтами. Теперь нюдовые слитные купальники украшают лица Дональда Трампа, Владимира Путина, Ким Чен Ына, Берни Сандерса и Хиллари Клинтон с богатой палитрой эмоций. Реакция их поклонников, которые раньше ограничивались футболками с официальными портретами президентов, была резонансной. 

«Это потрясающе! В новом купальнике мое тело выглядит идеально. Особенно мне нравится акцент на четырех подбородках Трампа и его блестящих глазах, расположенных на уровне груди. Боже, храни Америку!» — написала в отзывах онлайн-магазину Beloved Shirts одна из первых покупательниц. Комментариев от российских пользователей на сайте замечено не было. 

Для аполитичных модников марка выпустила купальники с изображениями Николаса Кейджа, Стива Бушеми и мем-персонажем Дедом Гарольдом, а также футболки с Леонардом ДиКаприо — цена вещей составляет от 50 до 60 долларов. 

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Идеальные купальники для отпуска в дебютной коллекции бренда BODYPOETRY

Сталин, Пушкин и Путин возглавили топ выдающихся людей по мнению россиян

Владимир Путин сообщил о рождении второго внука

Путин вновь вошел в сотню самых влиятельных людей мира

Владимир Путин рассказал, сколько он заработал в 2016 году

«Да я и не болел»: Медведев опроверг слова Путина о гриппе

Владимир Путин открыл ЗСД в Петербурге

Путин заявил о том, что у России нет границ