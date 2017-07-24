Похоже, мы нашли самые безумные купальники — с Трампом, Путиным и Ким Чен Ыном

Компания Beloved Shirts, выпустившая купальники в виде мужской волосатой груди (да, были и такие), решила дополнить «привлекательную» коллекцию моделями с патриотичными принтами. Теперь нюдовые слитные купальники украшают лица Дональда Трампа, Владимира Путина, Ким Чен Ына, Берни Сандерса и Хиллари Клинтон с богатой палитрой эмоций. Реакция их поклонников, которые раньше ограничивались футболками с официальными портретами президентов, была резонансной.

«Это потрясающе! В новом купальнике мое тело выглядит идеально. Особенно мне нравится акцент на четырех подбородках Трампа и его блестящих глазах, расположенных на уровне груди. Боже, храни Америку!» — написала в отзывах онлайн-магазину Beloved Shirts одна из первых покупательниц. Комментариев от российских пользователей на сайте замечено не было.