Кара Делевинь стала лицом новой осенне-зимней коллекции Chanel

Кажется, Кару Делевинь рано списывать со счетов как модель и музу Карла Лагерфельда. Несмотря на то, что девушка с головой ушла в киноиндустрию (недавно она представила совместную работу с Люком Бессоном «Валериан и город тысячи планет») и даже начала записывать саундтреки, кампейн новой осенне-зимней коллекции Chanel без нее не обошелся. Вместе с дочерью Джонни Деппа и Ванессы Паради — Лили-Роуз Депп — она прорекламировала знаковые вещи грядущего сезона: худи с астронавтами, белоснежную плиссированную юбку, укороченный жакет с бусинами, рюкзак из металлизированной кожи и футуристичное платье с деталями как от космического корабля. Интересно, что все самые провокационные снимки — в пиджаке на голое тело или вовсе без одежды — достались Лили-Роуз, которая только начинает свою карьеру, в то время как Кара предстала в объективе в закрытых консервативных луках.