Кажется, Кару Делевинь рано списывать со счетов как модель и музу Карла Лагерфельда. Несмотря на то, что девушка с головой ушла в киноиндустрию (недавно она представила совместную работу с Люком Бессоном «Валериан и город тысячи планет») и даже начала записывать саундтреки, кампейн новой осенне-зимней коллекции Chanel без нее не обошелся. Вместе с дочерью Джонни Деппа и Ванессы Паради — Лили-Роуз Депп — она прорекламировала знаковые вещи грядущего сезона: худи с астронавтами, белоснежную плиссированную юбку, укороченный жакет с бусинами, рюкзак из металлизированной кожи и футуристичное платье с деталями как от космического корабля. Интересно, что все самые провокационные снимки — в пиджаке на голое тело или вовсе без одежды — достались Лили-Роуз, которая только начинает свою карьеру, в то время как Кара предстала в объективе в закрытых консервативных луках.
Кара Делевинь стала лицом новой осенне-зимней коллекции Chanel
Напомним, осенне-зимняя коллекция Chanel была посвящена теме футуризма и космоса. В Гран-Пале — традиционном месте показа марки — был возведен настоящий космодром с ракетой, вокруг которой ходили модели-инопланетянки в серебристых куртках и импровизированных термо-одеялах, впоследствии не раз становившихся объектом иронии. Кары Делевинь на подиуме замечено не было, хотя до этого она становилась лицом сезонных кампейнов Chanel более пяти раз. Последним проектом стала реклама сумок Chanel's Gabrielle, в съемках которой также приняла участие коллега Кары по новому, актерскому, цеху — Кристен Стюарт.
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