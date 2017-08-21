Деревянные сумки и платья-халаты в новой коллекции Ани Дружининой

Участница проекта IZBA, возродившего предметный дизайн в России, и автор оригинальных игрушек Fedor Toy Аня Дружинина представила новую капсульную коллекцию в рамках своего бренда M_U_R. В ней девушка продолжила создавать вещи для излюбленных фарфоровых кукол, но только реалистичных размеров, — хлопковые брюки, топы-бюстье с баской, юбки миди и платья-халаты с крупными карманами. Все они сделаны из высококачественного хлопка голубого цвета и лишены каких-либо принтов или нашивок. Единственным средством стайлинга служит деревянная сумка, которую Аня разработала совместно с дизайнером Александром Каныгиным.