Бренд Stella McCartney снял рекламу на мусорной свалке

Коллекция Стеллы на 53% состоит из переработанных материалов, которые девушка использует в дизайне одежды с самого основания марки в 2001 году. Недавно она анонсировала, что будет производить одежду и обувь из океанического мусора — в коллаборации с компанией Parley, выступающей в защиту экологии воды.