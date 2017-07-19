Бренд Stella McCartney представил рекламную кампанию новой осенне-зимней коллекции. Съемка под руководством фотографа Харли Вейр прошла не в высокохудожественных декорациях или в Версале, а прямо на мусорной свалке, разбившейся в кантри-сайде Шотландии. Горы отходов были специально сделаны художником Урсом Фишером, чтобы отразить главную миссию марки и привлечь внимание общественности к проблемам экологии.
Бренд Stella McCartney снял рекламу на мусорной свалке
«Идея кампейна в том, чтобы показать, какие мы есть, какими хотим быть и как можем изменить будущее, — прокомментировала съемку дизайнер. — Мы сами создали себе "скорлупу", из которой не видно реального состояния дел нашей планеты».
Коллекция Стеллы на 53% состоит из переработанных материалов, которые девушка использует в дизайне одежды с самого основания марки в 2001 году. Недавно она анонсировала, что будет производить одежду и обувь из океанического мусора — в коллаборации с компанией Parley, выступающей в защиту экологии воды.
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